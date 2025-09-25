Giám sát giao thông bằng camera AI đã phổ biến khắp thế giới

Tại nhiều quốc gia, việc lắp đặt camera thông minh phát hiện hành vi vi phạm giao thông trở nên phổ biến từ nhiều năm.

Việc sử dụng camera tích hợp AI để giám sát giao thông đã không còn quá xa lạ tại nhiều quốc gia. Hệ thống camera này không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn có khả năng nhận dạng, theo dõi vật thể và phát hiện vi phạm.

700 triệu camera AI tại Trung Quốc

Theo thống kê từ Comparitech và Statista, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về triển khai camera giám sát CCTV, với hơn 700 triệu camera an ninh được lắp đặt trên toàn quốc vào năm 2024.

Số liệu từ Security Magazine cho thấy tại một thành phố, lượng CCTV cũng nằm ở mức "khổng lồ".

Tại Trùng Khánh, Chính quyền thành phố này đã lắp hơn 2,5 triệu camera, trong đó, phần lớn được tích hợp AI. Ở 2 khu vực lớn khác là Thượng Hải và Thâm Quyến, tổng lượng CCTV lên đến hơn 4 triệu chiếc. Trong số này, ít nhất có khoảng 1,9 triệu camera được tích hợp AI nhằm giám sát giao thông, phát hiện và cảnh báo hành vi vi phạm.

Hệ thống camera tại Trung Quốc liên kết với dữ liệu quốc gia, kiểm soát hoàn toàn thông tin người điều khiển xe. Ảnh: BBC.

Camera tại Trung Quốc có khả năng nhận dạng biển số (ANPR/LPR), phát hiện thông tin chủ xe nhờ liên kết với dữ liệu quốc gia. Hệ thống Skynet và Sharp Eyes tại quốc gia này có thể giám sát an ninh công cộng quy mô toàn quốc, cho phép hệ thống AI nhận diện được chủ xe, trích xuất thông tin qua căn cước công dân.

Đặc biệt tại các nút giao với mật độ phương tiện dày đặc, Camera AI có thể ghi nhận và phân tích lưu lượng xe theo thời gian thực, từ đó tự động điều chỉnh đèn giao thông nhằm giảm ùn tắc.

Nhiều loại camera tại Singapore

Tại Singapore, Chính phủ không chỉ phát triển một loại camera giám sát giao thông mà phổ biến nhiều loại camera AI khác nhau.

Ví dụ ở mỗi trụ đèn xanh-đỏ tại Singapore được lắp Camera riêng để giám sát tốc độ và hành vi người điều khiển phương tiện. Camera AI này có khả năng ghi nhận, phát hiện người lái liệu có vượt đèn đỏ hay chạy xe quá vận tốc cho phép hay không. Trong năm 2024, đảo quốc sư tử đã lắp hơn 250 camera "đèn đỏ" này.

Camera phát hiện người vượt đèn đỏ tại Singapore được phổ biến từ đầu năm 2024. Ảnh: CNA/Eugene Goh.

Camera cố định và di động cũng được bố trí dày đặc ở các trục đường lớn, tích hợp ANPR nhận dạng biển số, phát hiện sai phạm. Hệ thống camera này còn có khả năng phân tích và báo cáo hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định theo thời gian thực.

Đặc biệt từ cuối năm ngoái, Singapore triển khai hệ thống camera tích hợp AI gắn trên toàn bộ xe buýt tại quốc gia này, biến phương tiện giao thông công cộng trở thành "mắt thần", tự động giám sát toàn bộ tình hình lưu thông, thậm chí phát hiện được hư hại của hạ tầng đường bộ.

Phủ sóng ANPR ở Mỹ

Hệ thống camera nhận diện biển số ANPR tại Mỹ được gọi là ALPR. Đây cũng là thiết bị phổ biến ở nhiều tuyến đường lớn tại đất nước cờ hoa.

Camera phát hiện người vi phạm vận tốc khi đang điều khiển ôtô tại Mỹ. Ảnh: The Meccury News/Dan Honda.

Chính quyền của từng tiểu bang cũng lắp đặt hệ thống camera tốc độ ở các trụ đèn giao thông, theo dõi và quét biển số của những xe vi phạm. Các camera tại thành phố lớn đều đang được tích hợp AI, phát hiện hành vi tài xế đang vi phạm, từ đó tích hợp vào dữ liệu lớn nhằm gửi thông báo phạt nguội.

Tuy nhiên hệ thống giám sát thông minh này hiện không phổ biến mà chỉ xuất hiện ở cao tốc gần thành phố lớn.

Camera nhận biết xe phát thải cao

Tại châu Âu, camera được lắp đặt ở nội đô và các đường cao tốc để kiểm soát, phát hiện hành vi vi phạm tốc độ bằng ANPR.

Các camera tích hợp AI, hay gọi là AID (Automatic Incident Detection) này còn có khả năng phát hiện tai nạn giao thông, xe gặp sự cố đang dừng trên làn khẩn cấp. Khi phát hiện, hệ thống sẽ truy vết thông tin chủ xe dựa trên hệ thống dữ liệu quốc gia, gửi thông báo đến các đơn vị liên quan để cứu hộ.

Các camera tại nội đô được tích hợp với bảng tiêu chuẩn phát thải, và hệ thống lưu trữ thông tin về mức tiêu hao nhiên liệu, phát thải của từng mẫu ôtô trên thị trường. Khi người lái điều khiển ôtô vào nội đô, hệ thống sẽ kiểm tra liệu phương tiện này có đạt tiêu chuẩn khí thải hay không.