Gió lốc giật mái tôn, người dân thoát chết trong gang tấc ở Nghệ An

Cơn gió lốc bất ngờ đổ bộ vào xã Vạn An, Nghệ An chiều 5/10 gây tốc mái một số ngôi nhà. Người đi đường may mắn thoát thân, trú ẩn trong nhà dân hai bên đường.

Thót tim cảnh cơn lốc bất ngờ càn quét Nghệ An do bão Matmo Chiều 5/10, một số xã tại Nghệ An ghi nhận sức gió mạnh, kèm mưa lớn. Đoạn clip do người dân cung cấp cho thấy tốc độ di chuyển thần tốc của cơn lốc tại xã Vạn An.

Tối 5/10, đoạn video ghi lại cảnh mái tôn nhà dân bay với lực mạnh, ma sát tạo vệt lửa trên đường, suýt va vào một người phụ nữ ở xã Vạn An, Nghệ An, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối cùng ngày, Lan Anh - chủ nhân đoạn clip - nói trên cho biết sự việc diễn ra vào khoảng 17h30, trước khu vực tiệm sửa chữa xe máy Công Kỷ, đường Đê Tả Lam. Một người phụ nữ tên C. trên đường đi làm nông về, bất chợt gặp cơn lốc. Chị C. vội chạy vào nhà của Lan Anh trú tạm. May mắn chị C. không bị thương.

"Giông lốc ập đến quá nhanh, tôi xem lại camera mà 'rùng mình'. Công an xã đến sơ tán ngay sau đó. Hiện tại, mái tôn đã được dọn dẹp, trả lại không gian cho người đi đường", Lan Anh nói.

Trong khi đó, sau khi đi làm về, Lê Việt (25 tuổi), người dân xã Vạn An, "nổi da gà" khi biết địa điểm vừa đi qua lại xảy ra sự việc nguy hiểm như vậy. "Thấy trời mù, gió bụi, đất cát bay tung tóe, trông rất khiếp, tôi vội vàng tăng tốc, về đến nhà thì xem được đoạn video đó. Nếu tôi đi chậm 5 phút, không biết mọi việc sẽ ra sao", Việt nói.

Tình hình mưa, lốc mạnh do ảnh hưởng bão số 11 (hay Matmo) còn xảy ra trên địa bàn xã Nghi Lộc, Thông Thụ.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, dự kiến 12-24 tiếng tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc về phía đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tại Việt Nam, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh, phía đông tỉnh Cao Bằng là một số nơi chịu ảnh hưởng từ cơn bão này. Vùng gần tâm bão ghi nhận sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Đây là cơn bão tiếp theo tiến vào khu vực phía Bắc nước ta, sau Bualoi. Bão Bualoi vừa qua đi để lại thiệt hại nặng nề cho một số vùng, đặc biệt, Nghệ An ghi nhận 4 người chết, 14 người bị thương, nhiều nhà ở bị sập. Thiệt hại ước tính khoảng 2.100 tỷ đồng .