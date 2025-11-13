Giới siêu giàu làm gì với gần 60.000 tỷ USD?

Số người siêu giàu trên toàn cầu gia tăng và trẻ hóa nhanh chóng, mở ra thời kỳ mới trong cách tích lũy, quản lý tài sản.

Tỷ phú Jeff Bezos sở hữu 254,3 tỷ USD, tổ chức đám cưới trị giá 50 triệu USD năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo World Ultra Wealth Report 2025 của Altrata, đến cuối tháng 6, thế giới có 510.810 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD . Tổng giá trị lên tới 59.800 tỷ USD , gấp đôi quy mô GDP của Mỹ.

Tài sản, danh mục đầu tư và cả hoạt động thiện nguyện của nhóm này thay đổi mạnh mẽ, chịu tác động từ công nghệ, biến động địa chính trị và làn sóng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ, theo Business Insider.

Cuộc đại chuyển giao tài sản

Bất chấp căng thẳng thương mại, bầu cử biến động và kinh tế toàn cầu thiếu ổn định, nhóm siêu giàu vẫn tăng trưởng mạnh. Tổng tài sản của họ tăng 6,7% trong nửa đầu năm 2025, sau mức tăng 11,6% của năm 2024.

Bắc Mỹ tiếp tục là trung tâm giàu có hàng đầu thế giới, với 208.090 cá nhân sở hữu tổng cộng 24.000 tỷ USD , chiếm 41% tài sản của giới siêu giàu toàn cầu.

Châu Á đứng thứ hai với 129.100 người nắm 14.800 tỷ USD , xếp ngay sau là châu Âu với 14.700 tỷ USD . Đáng chú ý, châu Phi, vốn là khu vực ít được chú ý, ghi nhận mức tăng 7,5% số người siêu giàu nhờ nhu cầu khoáng sản và tầng lớp trung lưu mở rộng.

Elon Musk đến từ Mỹ sở hữu khối tài sản lớn 482,8 tỷ USD , đứng đầu danh sách tỷ phú của Forbes. Ảnh: Reuters.

Một cuộc chuyển giao thế hệ quy mô lớn đang diễn ra. Đến năm 2040, thế hệ Gen X, Millennials và Gen Z sẽ chiếm 80% dân số siêu giàu toàn cầu, tăng mạnh so với mức 33% hiện nay.

Trong khi đó, nhóm Baby boomers, hiện chiếm khoảng 45%, dần chuyển giao tài sản. Altrata nhận định rằng “Cuộc đại chuyển giao tài sản” sẽ tái định hình chiến lược đầu tư, tiêu dùng xa xỉ và hoạt động thiện nguyện trong nhiều thập kỷ tới.

Thế hệ trẻ cũng đang thay đổi cách làm giàu. Họ có xu hướng tạo dựng tài sản từ công nghệ, giải trí hoặc khách sạn thay vì tài chính và dịch vụ kinh doanh như các thế hệ trước.

Trong hai thập kỷ qua, danh mục đầu tư của nhóm này tập trung vào tính thanh khoản và khả năng kiểm soát. Xu hướng đó vẫn duy trì đến giữa năm 2025.

Tài sản thanh khoản như tiền mặt, cổ tức, thu nhập vẫn chiếm 35-45% tổng giá trị danh mục. Khoảng 30% khác được đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân hoặc vốn cổ phần trực tiếp.

Tuy nhiên, thế hệ trẻ đang viết lại “sách giáo khoa” đầu tư. Cổ phiếu niêm yết chiếm 25-30% tài sản của thế hệ trước nhưng chỉ còn 18% ở nhóm kế tiếp.

Bất động sản và tài sản xa xỉ, bao gồm nghệ thuật, xe hơi và đồ sưu tầm, chiếm 12-24% danh mục của thế hệ trẻ, so với chỉ 4-6% ở thế hệ cũ. Tỷ trọng đầu tư tư nhân tiếp tục tăng, hiện chiếm khoảng 1/3 danh mục.

Nợ giữ ở mức thấp, dưới 10% giá trị ròng của mọi thế hệ. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng đầu tư vào tài sản hữu hình, phong cách sống và các lĩnh vực mới như quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc tài sản số.

Cách giới siêu giàu mới tiêu tiền

Theo Altrata, lĩnh vực công nghệ chiếm 9% tổng tài sản của nhóm siêu giàu thế hệ mới, trong khi ngành khách sạn và giải trí, được thúc đẩy bởi nền kinh tế mạng xã hội, chiếm 15%.

Tài sản tự thân vẫn chiếm ưu thế, nhưng thừa kế ngày càng đóng vai trò lớn. 27% người siêu giàu thế hệ mới vừa thừa hưởng vừa tự tạo ra tài sản, so với 17% ở nhóm Baby boomers.

Phụ nữ ngày càng góp mặt nhiều, chiếm 17% trong nhóm siêu giàu trẻ tuổi. Đây là con số khiêm tốn nhưng thể hiện xu hướng tăng ổn định qua các thế hệ.

Tỷ phú Mark Zuckerberg sở hữu 209 tỷ USD , giàu lên từ công nghệ, ngày càng thể hiện sở thích với xa xỉ phẩm. Ảnh: @zuck.

Năm 2024, giới siêu giàu chi 290 tỷ USD cho hàng xa xỉ, chiếm 21% doanh số toàn cầu của ngành này. Các khoản chi lớn nhất gồm xe hơi, trang sức, máy bay riêng và mỹ thuật. Song, thế hệ trẻ có xu hướng ưu tiên trải nghiệm, như du lịch hay ẩm thực, hơn việc sở hữu vật chất đơn thuần.

Thiện nguyện vẫn là điểm nhận diện của tầng lớp này. Giáo dục đứng đầu danh sách các lĩnh vực được đóng góp, với khoảng 1/2 nhà tài trợ siêu giàu hỗ trợ cho các tổ chức giáo dục. Các lĩnh vực phổ biến khác gồm dịch vụ xã hội, y tế và môi trường. Tuy nhiên, mức tài trợ cho môi trường vẫn thấp hơn kỳ vọng của thế hệ trẻ.

Những người giàu nhất thế giới ngày nay không chỉ là các nhà công nghiệp lớn tuổi hay ông trùm tài chính Phố Wall. Họ trẻ hơn, là công dân toàn cầu và gắn liền với công nghệ số.

Tài sản của họ đang dịch chuyển khỏi cổ phiếu truyền thống, hướng đến vốn tư nhân, bất động sản, hàng xa xỉ và đầu tư tác động xã hội. Đồng thời, họ mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực thiện nguyện và chính trị.

Khi gần 60.000 tỷ USD chuyển dần vào tay thế hệ trẻ, giới siêu giàu không chỉ gìn giữ tài sản. Họ đang tái định nghĩa khái niệm về sự giàu có.