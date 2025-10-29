Hãng dầu hít Thái Lan chính thức xin lỗi người dùng

Công ty thông báo đã phối hợp với FDA để tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên trong thời gian sớm nhất và sẽ công khai thời điểm tiêu hủy chính thức ngay khi có lịch cụ thể.

Dầu hít thảo dược Hồng Thái công thức số 2 được nhiều người sử dụng. Ảnh: MGR Online.

Hôm 28/10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) ra thông báo thu hồi một lô dầu gió thảo dược hiệu Hồng Thái sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn do nhiễm vi sinh vật.

Theo đó, lô sản xuất số 000332 (ngày sản xuất 9/12/2024 - hạn dùng 8/12/2027), số đăng ký G 309/62, đã bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn trong mục kiểm tra ô nhiễm vi sinh. Tổng cộng có 200.000 hũ (tương đương hơn 16.000 tá) nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Tờ Matichon Online đưa tin phản hồi sau thông báo của FDA Thái Lan, Công ty Dược thảo Hồng Thái đã ra thông báo chính thức đến người tiêu dùng.

Công ty này cho biết đã chủ động thu hồi toàn bộ sản phẩm trong lô này khỏi thị trường và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiêu hủy số hàng hóa trên trong thời gian sớm nhất. Công ty khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời nâng cấp quy trình sản xuất, bổ sung các bước kiểm định nghiêm ngặt hơn, bao gồm khử trùng bằng tia cực tím (UV) nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn.

Công ty TNHH Thảo dược Hồng Thái gửi thông báo đến khách hàng.

Doanh nghiệp cũng cam kết hoàn tiền 100% và cung cấp miễn phí sản phẩm thay thế cho các khách hàng hoặc đại lý còn giữ hàng thuộc lô nói trên. Người tiêu dùng có thể gửi sản phẩm về trụ sở công ty tại 434 đường Phutthamonthon Sai 2, quận Bang Khae, Bangkok 10160, hoặc liên hệ qua số điện thoại 02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700.

Công ty gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng và các đối tác vì sự cố này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản xuất để đảm bảo các sản phẩm thảo dược của Hồng Thái "an toàn, chất lượng và đáng tin cậy".

Theo truyền thông Thái Lan, thông báo từ FDA Thái Lan cho thấy sản phẩm dầu hít thảo dược Hồng Thái Công thức số 2 (số đăng ký G 309/62) đã bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiêm trọng do nhiễm khuẩn vi sinh vượt mức cho phép.

Mẫu sản phẩm được lấy trực tiếp tại cơ sở sản xuất và phân tích bởi Cục Khoa học Y tế Thái Lan.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mức độ ô nhiễm cao với nhiều loại vi sinh vật, bao gồm: Tổng số vi khuẩn hiếu khí; Tổng nấm men và nấm mốc; Đặc biệt là sự hiện diện của vi khuẩn thuộc chi Clostridium spp. Tất cả chỉ số này đều vượt quá ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn về độ tinh khiết và chất lượng được quy định bởi Bộ Y tế Thái Lan (ban hành năm 2021).

Vụ việc này được xem là một cú sốc lớn đối với ngành dược thảo Thái Lan. Phát hiện nhiễm khuẩn đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ sức khỏe đối với người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh dầu hít là sản phẩm được sử dụng phổ biến ở mọi lứa tuổi và được xuất khẩu rộng rãi ra nhiều quốc gia như một đặc trưng du lịch.