Hãng siêu xe 'hồn Trung Hoa, da Anh quốc' sắp đến Việt Nam có gì?

Lotus là một thương hiệu ôtô Anh tập trung nghiên cứu và sản xuất xe thể thao hiệu suất cao, nhưng sau năm 2017, Geely đã chính thức trở thành tập đoàn mẹ của hãng xe này.

Ảnh: Car Dealer Magazine.

Lotus dự kiến là thương hiệu sớm được phân phối tại Việt Nam thông qua Geely-Tasco. Khác với nhiều thương hiệu từng được Tasco mang đến thị trường, Lotus tập trung vào những mẫu xe hiệu năng cao.

Dù được mang quốc tịch Anh, vào tháng 5/2017, tập đoàn Geely đã mua lại 51% cổ phần từ Lotus, chiếm lấy quyền kiểm soát của thương hiệu này khi hãng gặp khó khăn tài chính.

Khác với Volvo vẫn mang đậm giá trị riêng kể từ khi về tay Geely, Lotus có thể nói đã thay đổi nhiều so với thời điểm còn tồn tại độc lập. Đương nhiên với sự hậu thuẫn từ Geely, Lotus dần tái cấu trúc, mở rộng dòng xe hiệu suất cao thuần điện.

Lotus Emira

Emira là mẫu hypercar động cơ đốt trong duy nhất còn sót lại của Lotus. Xe sở hữu thiết kế đơn giản, mang nhiều đường nét của chiếc Evija cùng nhà, với đèn LED đặt dọc hình lưỡi gươm và khe hút gió liền kề.

Xe được bán với nhiều tùy chọn động cơ, nổi bật là bản V6 SE sở hữu máy V6 3.5L siêu tăng áp, cùng hộp số sàn 6 cấp. Cấu hình này cho công suất 406 mã lực, mô men xoắn cực đại 420 Nm.

Lotus Emira sở hữu dòng siêu xe chạy xăng hiếm hoi còn sót lại trong dải sản phẩm của Lotus. Ảnh: Top Gear.

Emira còn sở hữu dòng "racing line" hiệu suất cao. Trong đó chiếc Emira Racing Line V6 SE cho công suất đến 406 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,3 giây và vận tốc tối đa đến 290 km/h.

Mẫu xe có giá dao động 240.000- 355.000 USD tại Anh hay Mỹ. Khi về Việt Nam, đây sẽ là lựa chọn mới cùng tầm giá với Porsche 718 Cayman hay Alfa Romeo 4C dù giá bán thấp hơn khá nhiều.

Lotus Eletre

Eletre được hãng xe Anh gọi là "siêu SUV chạy điện". Vào năm 2023, mẫu xe lần đầu xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á và ghi nhận sự quan tâm khổng lồ từ người dùng nhờ thiết kế độc đáo.

Eletre bản thường và S được cung cấp năng lượng bởi một động cơ điện duy nhất, trang bị pin 112 kWh. Cả hai đều có công suất 450 kW (603 mã lực) và mô-men xoắn 710 Nm. Khả năng tăng tốc 0-120 km/h là 4,5 giây. Tầm vận hành theo tiêu chuẩn WLTP là 600 km. Tốc độ tối đa của Eletre bản thường và S đạt 258 km/h, sử dụng động cơ đơn.

Lotus Eletre có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chưa đến 3 giây. Ảnh: Top Gear.

Đối với cấu hình mạnh nhất và cũng là phiên bản hiệu năng cao, Eletre R trang bị động cơ kép tạo ra công suất 675 kW (905 mã lực) và mô-men xoắn 985 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe là 2,95 giây và tăng tốc 80-120 km/h mất chưa đến 1,9 giây.

Xe có giá khoảng 107.000- 229.900 USD ,cạnh tranh cùng BMW iX hay Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV, Mercedes-Benz EQE SUV.

Lotus Evija

Năm 2019, chiếc Evijja đầu tiên được giới thiệu đến người dùng châu Âu, với số lượng giới hạn chỉ 130 chiếc toàn cầu. Số lượng Evija được sản xuất tăng dần trong nhiều năm, nhưng vẫn giữ ở con số hạn chế cho mỗi thị trường. Năm 2022, đây từng được truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những chiếc siêu xe thuần điện mạnh nhất lịch sử.

Lotus Evija chỉ được bán với số lượng giới hạn toàn cầu. Ảnh: Top Gear.

Lotus Evija được trang bị đến 4 động cơ điện cùng công suất tối đa 2.000 mã lực và mô-men xoắn 1.700 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h dưới 3 giây, 0-300 km/h chỉ trong 9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Với mức giá 2,2 triệu USD và số lượng giới hạn trên toàn thế giới, chỉ số ít những người may mắn có cơ hội cầm lái mẫu siêu xe này.

Không dành cho số đông

Có thể thấy với dải sản phẩm ít ỏi và không hề bình dân, các mẫu xe từ Lotus không dành cho phần đông khách hàng hay hướng đến thị trường đại trà.

Những chiếc xe được đánh giá cao về sức bán tại thị trường quốc tế như Eletre hay Emira cũng chưa hẳn giành được lợi thế ở Việt Nam nếu đặt lên bàn cân với các hãng xe nổi tiếng khác từ châu Âu.

Nhiều khả năng, đây vẫn là một thương hiệu được Geely mang đến thị trường Việt nhằm xây dựng hình ảnh là chủ yếu thay vì tập trung vào câu chuyện doanh số hay sức bán. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Lotus vẫn mang đến lựa chọn mới cho nhóm khách hàng đam mê tốc độ, đặc biệt là những “tay chơi” tìm kiếm trải nghiệm hypercar điện độc đáo.