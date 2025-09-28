Trung Quốc siết chặt quản lý xuất khẩu ôtô điện

Trung Quốc sẽ yêu cầu giấy phép xuất khẩu ôtô điện từ năm 2026 nhằm kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ năm 2026, việc xuất khẩu ôtô điện (EV) sẽ phải có giấy phép, nhằm ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh từ các thương nhân tự do và bảo vệ hình ảnh thương hiệu xe Trung Quốc tại thị trường quốc tế.

Các thương hiệu xe Trung Quốc đang tìm đường ra nhiều thị trường quốc tế, nhằm giải quyết bài toán sản xuất dư thừa nhưng sức mua chững lại ngay tại quê nhà.

Theo quy định mới, chỉ các nhà sản xuất ôtô và doanh nghiệp được ủy quyền mới đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu. Đáng chú ý, xe xăng và xe hybrid vốn đã nằm trong diện quản lý giấy phép theo khung hiện hành.

Ông Wu Songquan, Giám đốc Văn phòng nghiên cứu chính sách thuộc Trung tâm Công nghệ và Nghiên cứu Ôtô Trung Quốc, cho rằng tình trạng các nhà xuất khẩu không chính thức đưa xe điện tới những thị trường chưa có dịch vụ hậu mãi đang làm tổn hại trải nghiệm khách hàng và uy tín thương hiệu.

Theo quy định mới, chỉ những nhà sản xuất ôtô và doanh nghiệp được ủy quyền mới đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu kể từ năm 2026, nhằm triệt tiêu hiện tượng các "thương nhân tự do" mang xe ra các thị trường nước ngoài.

Ông cũng cảnh báo điều này gây ra "cuộc chiến giá cả" ở các thị trường nước ngoài, khiến lợi nhuận bị bào mòn. Ông Wu viết trong một bài báo: "Cũng như các thương hiệu quốc tế lớn đã gây dựng niềm tin toàn cầu nhờ chất lượng cao, các hãng xe Trung Quốc cần thiết lập quy trình tiêu chuẩn hóa và hướng tới xuất khẩu chất lượng trong hoạt động độc lập của mình".

Trong vài năm qua, chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã hậu thuẫn cho hàng nghìn thương nhân nổi lên từ 2019, thực hiện việc đưa xe mới ra nước ngoài dưới danh nghĩa "xe đã qua sử dụng". Thực tế này vừa giúp tiêu thụ lượng xe dư thừa trong nước, vừa góp phần thổi phồng số liệu GDP địa phương.

Biện pháp này cho cho rằng sẽ củng cố hình ảnh các sản phẩm của Trung Quốc trên thương trường quốc tế, đồng thời hạn chế tình trạng "đạp giá", vốn đang diễn ra rất phức tạp ở cả trong và ngoài nước.

Tại một hội nghị vào tháng 6, ông Zhu Huarong, chủ tịch hãng xe quốc doanh Changan, cũng kêu gọi áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với hình thức xuất khẩu "xe cũ" này, cảnh báo rằng nó có thể "gây tổn hại nghiêm trọng" đến thương hiệu ôtô Trung Quốc ở nước ngoài. Năm ngoái, Trung Quốc xuất khẩu tổng cộng 1,65 triệu xe điện ra thị trường quốc tế, gần gấp đôi so với năm 2022.