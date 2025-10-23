Hơn 1.000 xe BYD tồn kho 'chất đống' tại công viên nước ở Australia

Hãng xe Trung Quốc BYD đang bị chính quyền Australia điều tra sau khi hơn 1.600 chiếc ôtô của hãng bị phát hiện lưu trữ trái phép tại một công viên nước.

BYD mới gia nhập thị trường Australia cách đây vài năm với mẫu xe gầm cao Atto 3, sau đó nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm, gồm cả mẫu bán tải Shark 6 và các dòng Sealion 6, Sealion 7 cùng sedan Seal. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh có vẻ đang khiến hãng gặp rắc rối.

Theo truyền thông địa phương, số xe nói trên được phát hiện tại bãi đỗ của Jamberoo Action Park, cách Sydney khoảng 90 phút di chuyển. Dù công viên đóng cửa vào mùa đông, khu vực đỗ xe lại âm thầm biến thành bãi chứa hàng trăm xe BYD chờ phân phối.

Chủ sở hữu công viên đã nộp hồ sơ xin chuyển đổi công năng sang kho bãi từ đầu tháng 9, nhưng chính quyền vẫn đang xem xét.

“Hội đồng đang làm việc với chủ sở hữu Jamberoo Action Park để đảm bảo khu vực này chỉ được dùng đúng mục đích được cấp phép”, người phát ngôn của Hội đồng Kiama xác nhận.

Trên thực tế, việc các hãng xe thuê tạm kho để chứa xe tồn kho không hiếm. Tuy nhiên, quy mô của BYD tại đây bị đánh giá là bất thường, đặc biệt khi hãng không xin phép trước khi chuyển xe từ cảng Port Kembla gần đó về công viên.

BYD cho biết hoạt động lưu kho tại New South Wales do một đối tác hậu cần thứ 3 phụ trách, nhưng chưa tiết lộ danh tính đơn vị này. Sự việc xảy ra trong bối cảnh BYD đang chịu sức ép cạnh tranh lớn tại Australia, khi doanh số năm nay bị đối thủ đồng hương GWM vượt qua.