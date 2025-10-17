Hòn đảo mèo hoang đông hơn người

Trên hòn đảo được mệnh danh là "vương quốc loài mèo", người dân Cyprus đang phải đối mặt với khủng hoảng khi số mèo hoang nhiều hơn cư dân sinh sống.

Những chú mèo hoang tại Khu bảo tồn mèo Malcolm ở làng Asomatos, ngoại ô Limassol, Cyprus, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính của giới chức đảo Cyprus, quốc gia nhỏ bé nằm ở góc đông Địa Trung Hải, hiện có khoảng một triệu con mèo hoang, tương đương dân số của đảo. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ động vật cho rằng con số thực tế có thể cao hơn hàng trăm nghìn.

Tại cuộc họp Ủy ban Môi trường Quốc hội cuối tháng 9, các chuyên gia cho biết chương trình triệt sản hiện nay quá hạn chế để kiểm soát đà tăng bùng nổ của mèo hoang, AP đưa tin.

"Chúng ta cần mở rộng quy mô chương trình", bà Antonia Theodosiou, Ủy viên Môi trường, nói và cho biết hiện chỉ có khoảng 2.000 ca triệt sản mỗi năm, với ngân sách vỏn vẹn 100.000 euro ( 117.000 USD ).

Bà thừa nhận đảo Cyprus từ lâu đã nổi tiếng với mật độ mèo cao bất thường so với dân số con người.

Đáp lại lời kêu gọi hành động, ngày 4/10, Bộ trưởng Môi trường Maria Panayiotou thông báo tăng ngân sách triệt sản mèo lên 300.000 euro mỗi năm. Dù được đánh giá là bước tiến đáng kể, các chuyên gia cảnh báo chỉ bơm tiền thôi là chưa đủ.

Những chú mèo hoang xuất hiện khắp mọi nơi ở đảo Cyprus năm 2021. Ảnh: Reuters.

Cyprus vốn là xứ sở yêu mèo. Trên khắp các tuyến đường du lịch, du khách dễ dàng bắt gặp những trạm cho ăn hoặc "nhà nhỏ" dựng tạm cho mèo hoang.

Với du lịch là ngành kinh tế chủ lực của Cyprus, những con mèo dễ thương đã trở thành yếu tố thu hút hàng triệu du khách đến thăm hòn đảo mỗi năm. Du khách thường thấy mèo nằm phơi nắng hoặc thong thả ăn thức ăn thừa tại các nhà hàng ven biển.

Mật độ mèo quá cao không chỉ đe dọa hệ sinh thái địa phương mà còn khiến hàng nghìn con mèo hoang phải chịu cảnh đói khát, lang thang trên các con phố ngập xe hơi để tìm thức ăn và nơi trú ngụ.

Bà Eleni Loizidou, người đứng đầu tổ chức Cat Alert tại thủ đô Nicosia, cho biết nhóm tình nguyện của bà mới gom được 397 con mèo ở khu trung tâm, được xem là "một con số quá nhỏ bé". Việc bắt mèo cái đặc biệt khó khăn khiến nỗ lực kiểm soát sinh sản kém hiệu quả.

Tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn cho mèo hoang tại một nghĩa trang ở Nicosia, Cyprus, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Hiệp hội Thú y đề xuất chính phủ xác định các "điểm nóng" mèo hoang, tổ chức bắt giữ và chuyển đến cơ sở thú y được chỉ định. Kế hoạch còn bao gồm ứng dụng điện thoại cho phép người dân báo vị trí có nhiều mèo để hỗ trợ công tác quản lý.

Ủy viên Môi trường Theodosiou cho biết nhóm của bà đang xây dựng chiến lược dài hạn nhằm phối hợp giữa chính phủ, các tổ chức bảo tồn và tình nguyện viên để thống kê chính xác số lượng mèo trên đảo.

Kế hoạch cũng hướng tới triển khai chương trình triệt sản quy mô lớn và hợp pháp hóa các trung tâm chăm sóc mèo tư nhân.

"Chúng tôi tin rằng luôn có giải pháp thích hợp", bà Loizidou của Cat Alert nói.