Honda Lead 2026 trông thế nào?

|
Mẫu tay ga ăn khách Lead cũng được giới thiệu phối màu mới tại sự kiện cho cả 3 tùy chọn Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Phiên bản trên ảnh là Lead ABS 2026 Cao cấp với màu ngoại thất tone trắng-đen.
|
Có thể thấy các thiết kế lạ mắt trên Lead, vốn đã được giới thiệu từ đầu tháng 9. So với bản tiền nhiệm, Lead mới gọn gàng hơn, mặt nạ chữ V có thêm những chi tiết mạ chrome, kết hợp với phần ốp đen.
|
Việc kéo dài, vuốt phần đuôi về sau và đặt cao tương tự SH hay Vision cùng nhà giúp thiết kế của Lead mới bớt sự "thô kệch" khi nhìn từ phía sau. Ở góc độ này, mẫu tay ga mang thương hiệu "dành cho chị em" nay còn trông cứng cáp và khỏe khoắn hơn.
|
Phiên bản Đặc biệt trên Lead mới sẽ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ở bản Tiêu chuẩn và Cao Cấp, bánh trước sẽ được trang bị phanh CBS.
|
Ở bản Cao Cấp, logo Lead trên thân xe được mạ chrome.
|
Cốp dưới yên xe Honda Lead có dung tích 37 lít, được trang bị thêm đèn soi và tấm chia ngăn.
|
Mặt đồng hồ analog thiết kế mới, kết hợp với đồng hồ kỹ thuật số giúp khu vực này trông thời trang hơn. Honda tiếp tục trang bị cho Lead chìa khóa thông minh Smartkey.
|
Honda Lead được trang bị động cơ 4 van eSP+ dung tích 125 cc, công suất 11,2 mã lực và mô men xoắn 11,7 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 2,1 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.
|
Honda Lead bản Cao cấp được bán với giá 42,49 triệu đồng. Trong khi đó, 2 tùy chọn còn lại là Tiêu chuẩn (40,29 triệu) và Đặc biệt có giá 46,49 triệu đồng. Tại Việt Nam, Honda Lead cạnh tranh cùng những mẫu tay ga như Yamaha Latte hay Grande.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.