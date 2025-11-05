Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Honda Lead 2026 trông thế nào?

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ mang đến SH mới hay Air Blade được thay đổi thiết kế, Honda cũng giới thiệu thêm bộ màu mới cho mẫu tay ga ăn khách Lead 2026.

Honda Lead gia ban anh 1

Mẫu tay ga ăn khách Lead cũng được giới thiệu phối màu mới tại sự kiện cho cả 3 tùy chọn Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Phiên bản trên ảnh là Lead ABS 2026 Cao cấp với màu ngoại thất tone trắng-đen.

Honda Lead gia ban anh 2

Có thể thấy các thiết kế lạ mắt trên Lead, vốn đã được giới thiệu từ đầu tháng 9. So với bản tiền nhiệm, Lead mới gọn gàng hơn, mặt nạ chữ V có thêm những chi tiết mạ chrome, kết hợp với phần ốp đen.

Honda Lead gia ban anh 3

Việc kéo dài, vuốt phần đuôi về sau và đặt cao tương tự SH hay Vision cùng nhà giúp thiết kế của Lead mới bớt sự "thô kệch" khi nhìn từ phía sau. Ở góc độ này, mẫu tay ga mang thương hiệu "dành cho chị em" nay còn trông cứng cáp và khỏe khoắn hơn.

Honda Lead gia ban anh 4

Phiên bản Đặc biệt trên Lead mới sẽ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ở bản Tiêu chuẩn và Cao Cấp, bánh trước sẽ được trang bị phanh CBS.

Honda Lead gia ban anh 5

Ở bản Cao Cấp, logo Lead trên thân xe được mạ chrome.

Honda Lead gia ban anh 6

Cốp dưới yên xe Honda Lead có dung tích 37 lít, được trang bị thêm đèn soi và tấm chia ngăn.
Honda Lead gia ban anh 7Honda Lead gia ban anh 8

Mặt đồng hồ analog thiết kế mới, kết hợp với đồng hồ kỹ thuật số giúp khu vực này trông thời trang hơn. Honda tiếp tục trang bị cho Lead chìa khóa thông minh Smartkey.
Honda Lead gia ban anh 9

Honda Lead được trang bị động cơ 4 van eSP+ dung tích 125 cc, công suất 11,2 mã lực và mô men xoắn 11,7 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 2,1 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.
Honda Lead gia ban anh 10

Honda Lead bản Cao cấp được bán với giá 42,49 triệu đồng. Trong khi đó, 2 tùy chọn còn lại là Tiêu chuẩn (40,29 triệu) và Đặc biệt có giá 46,49 triệu đồng. Tại Việt Nam, Honda Lead cạnh tranh cùng những mẫu tay ga như Yamaha Latte hay Grande.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh Honda Air Blade thế hệ mới - thay thiết kế, giá tăng nhẹ

Mẫu xe tay ga tiếp tục được bán với 3 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ, giá dao động từ 42,2 triệu đồng.

11 giờ trước

Honda SH160i ra bản mới, giá cao nhất 104,3 triệu đồng

Mẫu xe tay ga 160 cc của Honda nâng cấp ngoại hình, thêm trang bị.

12 giờ trước

Tesla lai bi kien hinh anh

Tesla lại bị kiện

16 giờ trước 15:10 4/11/2025

0

Gia đình các nạn nhân cáo buộc lỗi thiết kế cửa của chiếc Tesla Model S khiến 5 người mắc kẹt và thiệt mạng trong vụ cháy.

Ban co can AI tren oto khong? hinh anh

Bạn có cần AI trên ôtô không?

14 giờ trước 16:57 4/11/2025

0

Khi những chiếc xe ngày càng hiện đại, chúng càng được "nhồi nhét" nhiều tính năng, nhưng liệu có phải cái gì "thông minh" cũng cần thiết?

Đan Thanh

ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu

Honda Lead giá bán Honda Bản Cao Cấp Honda Lead Honda SH160i Yamaha Latte Grande

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý