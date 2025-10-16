Hyundai Venue thế hệ mới xuất hiện, thiết kế như xe điện

Mẫu xe thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại thất trông như kết hợp giữa Hyundai Creta và Exter.

Hyundai Ấn Độ sẽ chính thức ra mắt Venue thế hệ thứ hai vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, loạt hình ảnh rõ nét về mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ này đã xuất hiện sớm, hé lộ toàn bộ thiết kế từ trước ra sau.

Venue mới mang phong cách pha trộn giữa Hyundai Exter và đàn anh Creta. Toàn bộ phần đầu, thân và đuôi đều được làm mới hoàn toàn. Kiểu dáng tổng thể vuông vức, mạnh mẽ hơn, thay thế cho những đường cong mềm mại ở bản hiện hành.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị ban ngày nối liền nằm ngay dưới nắp ca-pô phẳng và dập nổi. Cản trước mở rộng, chứa lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha, đèn LED và cả radar, xác nhận việc Venue mới sẽ có hệ thống hỗ trợ lái Level 2 ADAS, tính năng đang trở thành trang bị phổ biến trên các mẫu SUV giá trên 10 lakh Rupee (khoảng 12.000 USD ).

Thiết kế mới ở đầu và đuôi Hyundai Venue. Ảnh: Cartoq.

Nhìn ngang, Venue thế hệ mới gợi nhớ Tucson với vòm bánh mở rộng và phần ốp nhựa vuông vức giống Kia Syros. Lượng ốp nhựa ở hai bên thân nhiều hơn, giúp xe mang dáng SUV rõ rệt và mạnh mẽ hơn so với bản cũ vốn có thiết kế hiền hòa.

Bộ mâm xe có thiết kế khí động học giống các mẫu xe điện, làm dấy lên nghi vấn về khả năng xuất hiện phiên bản Venue EV trong tương lai.

Phần đuôi xe tiếp tục giữ phong cách cơ bắp với cửa kính sau lớn hơn, giúp tăng không gian đầu cho hàng ghế sau. Cốp xe được tạo hình nổi khối, đi kèm dải đèn hậu LED nối liền và tấm ốp gầm giả lớn. Xe còn có giá nóc, cánh gió và ăng-ten vây cá mập.

Bên trong, Venue mới dự kiến được nâng cấp toàn diện với hai màn hình lớn, một cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, một cho hệ thống giải trí trung tâm. Các tính năng tiện nghi như ghế trước thông gió, ghế chỉnh điện, 6 túi khí tiêu chuẩn, cổng sạc USB-C, cửa gió sau và bề mặt hoàn thiện cao cấp đều được kỳ vọng có mặt.

Tại Ấn Độ, Venue được bán với 3 tùy chọn động cơ, bao gồm cả máy dầu. Ảnh: Zigwheels.

Dù vậy, ở giai đoạn đầu, Venue vẫn duy trì các tuỳ chọn động cơ quen thuộc gồm phiên bản máy xăng 1.2L 4 xy-lanh hút khí tự nhiên (82 mã lực, 114 Nm), máy xăng 1.0L 3 xy-lanh tăng áp (118 mã lực, 172 Nm) và máy dầu 1.5L 4 xy-lanh tăng áp (114 mã lực, 250 Nm).

Hộp số sàn 5 cấp dành cho bản xăng cơ bản, trong khi các bản cao hơn có thêm tuỳ chọn hộp số sàn hoặc tự động. Tất cả đều dẫn động cầu trước. Hyundai cũng xác nhận sẽ có bản Venue N-Line hướng đến người dùng yêu thích cảm giác lái thể thao.

Nhiều khả năng sau Ấn Độ, chiếc Venue mới cũng sớm xuất hiện tại Việt Nam, cạnh tranh tiếp tục cùng Kia Sonet hay Toyota Raize.