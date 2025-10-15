Xe nội địa Trung thất thế trong tháng 9

Sau nhiều tháng, xe điện của Tesla đã vượt mặt xe điện nội địa, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường tỷ dân trong tháng 9.

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla Model Y đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán buôn tháng 9 với 59.907 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường tỷ dân. Đứng sau là Wuling Hongguang Mini EV và Geely Geome Xingyuan, đều đạt doanh số trên 50.000 xe.

Như vậy sau nhiều tháng bị BYD Song vượt mặt, mẫu xe điện của Tesla đã quay lại ngôi vương.

Tổng lượng xe du lịcj tại Trung Quốc trong tháng 9 đạt 2,803 triệu xe, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với tháng 8. Trong đó, xe gầm thấp chiếm 1,129 triệu xe (tăng 7,9%), xe gầm cao đạt 1,561 triệu xe (tăng 15,4%) và MPV đạt 112.000 xe (tăng 19%).

Tesla Model Y bán chạy nhất Trung Quốc tháng 9 Top 5 xe bán chạy nhất thị trường Trung trong tháng 9 (số liệu CarnewsChina) Nhãn Tesla Model Y Wuling Hongguang Mini EV Geely Geome Xingyuan BYD Song BYD Qin

xe 59907 54498 50203 42178 41057

Trong nhóm 25 mẫu xe có doanh số trên 20.000 chiếc, có đến 13 mẫu thuộc loại xe năng lượng mới (NEV). Riêng mảng xe NEV ghi nhận 1,5 triệu xe bán ra trong tháng 9, tăng 22,4% so với cùng kỳ và 15,9% so với tháng trước. Tổng cộng 9 tháng đầu năm, doanh số NEV đạt 10,44 triệu xe.

Về nhà sản xuất, BYD tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 393.000 xe bán buôn, chiếm 14% thị phần, dù giảm 5,9% so với cùng kỳ. Geely đứng thứ hai với 273.000 xe (9,7% thị phần, giảm 35,2%) và Chery xếp thứ ba với 269.000 xe (9,6% thị phần, giảm 13,5%).