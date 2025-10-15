Tiêu chuẩn an toàn được đưa lên bàn cân sau tai nạn xe điện Xiaomi

Sau vụ tai nạn khiến một người tử vong, câu chuyện chốt khóa cửa truyền thống hay hiện đại dần trở thành đề tài nóng, được nhiều hãng xe đưa ra bàn luận.

Ngày 13/10 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), một chiếc Xiaomi SU7 Ultra gặp tai nạn nghiêm trọng trên đại lộ Thiên Phủ khiến một người tử vong. Theo cảnh sát địa phương, tài xế được cho là đã lái xe trong tình trạng say rượu. Vụ việc nhanh chóng làm dấy lên tranh luận về khả năng tiếp cận khẩn cấp và mức độ an toàn của các mẫu xe điện hiện đại.

Ngay sau đó, ông Yu Chengdong, Giám đốc điều hành Huawei kiêm CEO khối Kinh doanh tiêu dùng, đăng bài viết trên mạng xã hội nhấn mạnh triết lý an toàn của hãng.

“An toàn là sự sang trọng lớn nhất. Chúng tôi luôn hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn", ông Yu nói.

Ông Yu nhắc lại đoạn video từng chia sẻ hồi tháng 7, mô tả cấu trúc an toàn nhiều lớp trên mẫu Aito M8 sử dụng HarmonyOS, gồm mô-đun mở khóa khi va chạm (CPM) và hệ thống khóa cửa 4 lớp.

Vụ tai nạn trên chiếc Xiaomi SU7 Ultra khiến một người tử vong tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo/163.

Theo ông, trong các vụ va chạm nghiêm trọng, khóa cửa truyền thống dễ mất tác dụng nếu một trong các bộ phận như nguồn điện hay bộ điều khiển gặp sự cố. Vì vậy, Huawei bố trí mô-đun CPM dự phòng, đặt ở vị trí được bảo vệ và sử dụng đường truyền riêng để tiếp nhận tín hiệu va chạm.

Ngoài ra, Huawei cũng trang bị kết cấu bảo vệ xung quanh cụm pin và nền tảng pin Whale đạt tiêu chuẩn an toàn cao. Tất cả tạo thành hệ thống bảo vệ tổng thể giúp tăng khả năng sống sót trong tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, video tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy người dân cố phá kính xe và dùng bình chữa cháy dập lửa ở ghế lái trước khi lực lượng cứu hỏa đến nơi. Dù Huawei không bình luận trực tiếp về vụ việc, thông điệp của hãng được xem như lời khẳng định cách tiếp cận nghiêm ngặt về an toàn cho các mẫu xe dùng HarmonyOS, đặc biệt là ở khả năng mở cửa khẩn cấp và chống cháy nổ pin.