Idol Hàn Quốc 'ngã ngửa' khi được tặng muối Sa Huỳnh

Tối 1/11, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc tại TP.HCM, Sooyoung (SNSD) chia sẻ loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái: "You made me feel so loved! Cảm ơn, Vietnam". Trong chương trình, Sooyoung đảm nhận vai trò MC, mở đầu bằng lời chào "xin chào" bằng tiếng Việt khiến hơn 3.000 khán giả phấn khích. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn nồng nhiệt và bày tỏ mong muốn "sẽ sớm quay lại Việt Nam trong thời gian gần nhất".

Nữ thần tượng khoe loạt quà tặng do người hâm mộ gửi, gồm tượng, hoa, thư tay và những hộp quà màu hồng được gói tỉ mỉ. Nhân dịp kỷ niệm một năm Sooyoung ra mắt solo tại Nhật Bản và chào mừng cô đến Việt Nam, cộng đồng người hâm mộ đã dành tặng nữ ca sĩ bộ quà đặc biệt gồm 8 thiết kế lấy cảm hứng từ 4 ca khúc trong mini album đầu tay Unstoppable.

Một trong những món quà khiến Sooyoung bất ngờ nhất là bộ 4 hũ muối Sa Huỳnh. Cộng đồng người hâm mộ cho biết họ tìm hiểu và biết Sooyoung yêu thích món bít tết áp chảo đơn giản, nên tặng cô set muối 4 vị để thưởng thức cùng thịt bò. Combo gồm hoa muối, muối hầm, muối tre và muối tiêu đen, trong đó 3 loại đầu đều là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao (One Commune One Product, tức là "Mỗi xã một sản phẩm") của tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, muối Sa Huỳnh bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội khi xuất hiện trong chương trình thực tế Gia đình HaHa , kéo theo hình ảnh về vùng biển Quảng Ngãi được lan tỏa rộng rãi. Các từ khóa như "muối Sahu", "hoa muối Sahu" nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Trước đó, nghề làm muối ở Sa Huỳnh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2024. Ảnh: Nhà sản xuất.

Ngoài món quà muối Sa Huỳnh gây ấn tượng, Sooyoung còn thích thú khi được fan Việt tặng nón lá. Cô đội chiếc nón trong hậu trường sự kiện và cả trên đường ra sân bay về Hàn Quốc.

Sooyoung chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường trong thời gian lưu lại TP.HCM. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, với nhiều bình luận của fan Việt mong cô sớm trở lại và tổ chức fan meeting tại Việt Nam.

Đức Phúc, Min và Erik chia sẻ hình ảnh chụp cùng Sooyoung sau đêm giao lưu Việt - Hàn tại TP HCM. Trong đó, Đức Phúc và Min là hai ca sĩ biểu diễn trong chương trình, còn Erik tình cờ bay cùng chuyến với thần tượng. Nam ca sĩ nói được gặp Sooyoung là "giấc mơ cấp 2 đã thành hiện thực" và nhận xét cô rất thân thiện. Khi được hỏi về cảm nhận sau buổi diễn tại Việt Nam, Sooyoung cho biết cô "rất thích và mong sớm quay lại". Ảnh: Đức Phúc, Min, Erik.

