Jannik Sinner công khai bạn gái người mẫu

  • Thứ tư, 29/10/2025 06:01 (GMT+7)
Tay vợt số một Italy Jannik Sinner chính thức xác nhận mối quan hệ mới với Laila Hasanovic, sau thời gian dài vướng tin đồn tình cảm với người mẫu Mỹ Brooks Nader.

Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 1

Trong bài phát biểu sau khi giành chức vô địch Vienna Open ngày 26/10, Jannik Sinner bất ngờ gửi lời cảm ơn “gia đình, bạn bè, đội ngũ và bạn gái” vì đã luôn ủng hộ anh. Khi anh nói đến hai từ “bạn gái”, ống kính truyền hình lập tức hướng về phía khán đài, nơi người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic đang ngồi cạnh gia đình nam tay vợt, mỉm cười rạng rỡ, theo Page Six. @janniksin/IG.

Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 2

Đây là lần đầu tiên tay vợt 24 tuổi công khai mối quan hệ kể từ sau khi chia tay đồng nghiệp Anna Kalinskaya, tay vợt người Nga mà anh từng hẹn hò từ tháng 5/2024. Hasanovic, cũng 24 tuổi, được biết đến là người yêu cũ của tay đua F1 Mick Schumacher, cả hai từng gắn bó 3 năm trước khi chia tay vào tháng 4. Ảnh: @janniksin/IG.

Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 3Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 4

Sinh tháng 11/2000 tại Copenhagen (Đan Mạch), Laila Hasanovic là người mẫu kiêm influencer nổi bật trong làng thời trang Bắc Âu. Cô sở hữu hơn 390.000 người theo dõi trên Instagram và gần 50.000 người đăng ký trên YouTube, kênh của cô thường chia sẻ vlog hậu trường tại các tuần lễ thời trang, phong cách ăn mặc thường ngày và những chuyến đi châu Âu. Hasanovic từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Armani Beauty và Prada Beauty, đồng thời là gương mặt quen thuộc của các chiến dịch quảng bá cho khách sạn Villa Copenhagen, theo SCMP. Ảnh: @lailahasanovic/IG.

Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 5Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 6

Việc Sinner công khai tình cảm với Hasanovic cũng đồng nghĩa chấm dứt chuỗi đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và người mẫu tạp chí Sports Illustrated Brooks Nader. Tháng 8, Nader cùng các chị em xuất hiện trong chương trình Page Six Radio và úp mở rằng cô đang hẹn hò với “một tay vợt có tên vần với từ winner”, khiến khán giả lập tức liên tưởng đến Sinner. Ảnh: @brooksnader/IG.

Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 7Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 8

Không dừng lại ở đó, Grace Ann, em gái của Nader, sau đó lại tiết lộ rằng người mẫu 28 tuổi “thực ra đang qua lại với Carlos Alcaraz”, đương kim vô địch US Open 2025. Cô còn nói thêm rằng Brooks “đã gặp hầu hết chị em trong nhà” và “đang hẹn hò cùng lúc với hai tay vợt”, Sinner và Alcaraz, ngay tại giải đấu nơi hai người đối đầu nhau ở chung kết. Nader vốn không xa lạ với đời sống tình cảm nhiều ồn ào. Trước đó, cô từng có mối quan hệ kéo dài với vũ công Gleb Savchenko, bạn diễn trong chương trình “Dancing With the Stars”, và cuộc hôn nhân 4 năm với giám đốc quảng cáo Billy Haire, kết thúc vào năm 2024. Ảnh: @brooksnader/IG.

Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 9Jannik Sinner, ban gai Jannik Sinner, Laila Hasanovic, Sinner cong khai, nguoi mau Dan Mach, tay vot Italy anh 10

Trái ngược với Brooks Nader, Hasanovic giữ lối sống kín tiếng hơn. Và lần xuất hiện bên cạnh cha mẹ Sinner tại Vienna đã đánh dấu khoảnh khắc chính thức hóa mối quan hệ giữa tay vợt Italy và người mẫu đến từ Đan Mạch, kết thúc mọi đồn đoán trong suốt thời gian qua. Ảnh: @lailahasanovic/IG.

