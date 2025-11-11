Khách Trung ồ ạt mua ôtô trước khi kết thúc miễn thuế cho xe điện

Thay vì được miễn hoàn toàn thuế, khách Trung Quốc mua ôtô năng lượng mới chỉ còn được hỗ trợ 50% khoản này từ đầu năm sau.

Theo Car News China, một thay đổi đáng kể trong chính sách thuế với ôtô năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc đang khơi mào cho làn sóng mua sắm lớn nhất dịp cuối năm.

Nguồn tin từ Sina Finance cho hay với việc chính sách miễn thuế sẽ kết thúc vào ngày 31/12, nhiều đại lý ôtô trên khắp Trung Quốc đang báo cáo lượng đơn đặt hàng ở mức cao kỷ lục.

Kể từ đầu năm tới, ưu đãi dành cho NEV tại Trung Quốc sẽ có sự điều chỉnh. Thay vì được miễn hoàn toàn thuế, khách hàng Trung Quốc mua NEV chỉ được hỗ trợ 50%.

Lúc này, khoản ưu đãi thuế dành cho NEV lên đến tối đa 30.000 NDT (khoảng 4.200 USD ) nhưng khi bước sang năm 2026, khách Trung mua các mẫu ôtô năng lượng mới chỉ được hỗ trợ cao nhất 15.000 NDT, tương đương khoảng 2.100 USD .

Giới phân tích trong ngành lưu ý rằng thời điểm thay đổi chính sách trùng với mùa mua sắm cuối năm tại Trung Quốc. Điều này tạo ra một làn sóng mua sắm ôtô khá rầm rộ ở quốc gia tỷ dân. Một số đại lý cho biết lượng đơn đặt hàng đã tăng gần 60% so với mức trung bình hàng tháng.

Lãnh đạo các thành viên của Hiệp hội đại lý ôtô Trung Quốc cho biết việc điều chỉnh chính sách không chỉ là thay đổi về mặt tài chính, mà còn là tín hiệu có chủ đích gửi đến ngành công nghiệp ôtô nước này.

Thông qua động thái thắt chặt các tiêu chuẩn chất lượng, chính quyền Bắc Kinh đặt mục tiêu chuyển hướng thị trường NEV từ “cạnh tranh dựa trên giá” sang thành “cạnh tranh dựa trên giá trị”.

Hồi tháng 10, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc cùng với các Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế đã cùng nhau “siết” tiêu chuẩn nhận ưu đãi thuế cho xe năng lượng mới ở nước này. Chẳng hạn, các xe hybrid cắm sạc muốn hưởng ưu đãi cần sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện ít nhất 100 km.

Nhiều nhà sản xuất ôtô tại Trung Quốc đang cho triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng, giúp những người chốt mua xe cuối tháng 11 năm nay nhưng sang 2026 mới nhận xe vẫn được bù đắp phần nào chi phí khi kết thúc ưu đãi thuế.

Giới phân tích nhận định tình hình hiện tại có thể tạo ra những tác động rõ rệt cho thị trường ôtô Trung Quốc, bao gồm doanh số tăng đột biến trong ngắn hạn và khả năng chậm lại ở giai đoạn đầu năm 2026.

Khi thị phần xe điện tại Trung Quốc đã vượt quá 45% doanh số xe mới, việc thị trường có tăng trưởng thêm hay không giờ đây phụ thuộc vào sự tiến bộ của công nghệ, đổi mới mẫu mã hơn là dựa vào các ưu đãi thuế từ Chính phủ Trung Quốc.

Chuyên trang Car News China lưu ý kể từ năm 2014, chính sách miễn hoàn toàn thuế khi mua xe đã giúp thị trường ôtô điện Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng.

Khi mức hỗ trợ giảm xuống còn 50%, ôtô điện tại quốc gia tỷ dân sẽ cần hướng đến chất lượng và tính bền vững, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các khoản trợ cấp.