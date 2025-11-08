Tesla kỳ vọng Trung Quốc phê duyệt công nghệ tự lái vào năm 2026

Việc công nghệ này được thông qua sẽ đánh dấu bước tiến lớn của Tesla trong chiến lược mở rộng tại thị trường xe điện hàng đầu thế giới - Trung Quốc.

CEO Tesla Elon Musk cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ phê duyệt hoàn toàn công nghệ hỗ trợ lái nâng cao - tương tự hệ thống Full Self-Driving (FSD) đang được triển khai tại Mỹ - vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau.

Tại đại hội cổ đông của Tesla được tổ chức ở nhà máy Gigafactory tại Texas (Mỹ), ông Elon Musk đã chia sẻ những bước tiến mới trong công nghệ AI và robot, đặc biệt là định hướng phát triển của hãng tại Trung Quốc.

"Chúng tôi hiện đã được phê duyệt một phần tại Trung Quốc, và hy vọng sẽ có sự phê duyệt toàn phần vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3. Đó là điều mà phía họ nói với chúng tôi", ông Musk phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên của Tesla - nơi gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD của ông cũng vừa được thông qua với đa số phiếu ủng hộ.

Tesla trong nhiều năm qua đã vận động các nhà chức trách Trung Quốc cho phép triển khai phần mềm hỗ trợ lái nâng cao. Dù mang tên "tự lái hoàn toàn", hệ thống này vẫn yêu cầu người lái giám sát liên tục và có thể phải can thiệp bất cứ lúc nào.

Với vị thế là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, Trung Quốc được Tesla ưu ái ra mắt phiên bản kéo dài trục cơ sở của mẫu Model Y, vốn đã được bán tại quốc gia tỷ dân này từ tháng 9/2025.

Công nghệ này là một trụ cột trong chiến lược hồi phục doanh số tại Trung Quốc, nơi Tesla đang dần mất thị phần trước các thương hiệu nội địa, đồng thời là mảnh ghép quan trọng trong tầm nhìn xe tự hành hoàn toàn của ông Musk.

Hiện nay, Tesla mới được cấp phép thử nghiệm một phần tại Trung Quốc. Các thử nghiệm quy mô lớn hơn tạm dừng cho đến khi hãng nhận được phê duyệt toàn diện từ giới chức quản lý. Trong giai đoạn thử nghiệm đầu năm nay, Tesla đã loại bỏ cụm từ "Full Self-Driving" (FSD) khỏi tên gọi của hệ thống tại Trung Quốc để tuân thủ quy định nghiêm ngặt hơn, yêu cầu các hãng xe phải diễn đạt rõ ràng khả năng và giới hạn của công nghệ.

Tuy nhiên, công nghệ này được đặt lại tên là "công nghệ hỗ trợ lái nâng cao" thay vì "Full Self-Driving" (FSD) như tại nhiều thị trường khác nhằm tuân thủ quy định về quảng bá sản phẩm khắt khe của Trung Quốc.

Nỗ lực của Tesla được thúc đẩy mạnh mẽ từ tháng 4/2024, khi Elon Musk bay tới Bắc Kinh và gặp Thủ tướng Lý Cường cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Sau chuyến thăm này, Tesla đạt được thỏa thuận hợp tác bản đồ và định vị với Baidu, đồng thời hoàn tất một phần các yêu cầu về an toàn dữ liệu và quyền riêng tư - hai yếu tố then chốt để được cấp phép triển khai rộng rãi.

Bên cạnh Trung Quốc, Musk cũng kêu gọi khách hàng châu Âu gây sức ép lên các cơ quan quản lý để phê duyệt công nghệ này, song khu vực này vẫn chưa cho phép Tesla triển khai FSD cho người dùng phổ thông.

Với công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, Tesla kỳ vọng sẽ đạt được cột mốc phát triển mới tại Trung Quốc, nơi doanh số của hãng đang bị đe dọa bởi các hãng xe nội địa, đồng thời sẽ là bước khởi đầu cho dịch vụ robotaxi mà ông Elon Musk đang ấp ủ.

Tại Mỹ, dù khẳng định công nghệ FSD giúp cải thiện độ an toàn, Tesla vẫn đang chịu giám sát gắt gao từ cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang điều tra các vụ việc trong đó xe Tesla vượt đèn đỏ hoặc vi phạm luật giao thông khi sử dụng chế độ tự động. Ngoài ra, các cuộc điều tra khác cũng đang xem xét lỗi cửa xe, tính năng Autopilot và cách Tesla báo cáo tai nạn.