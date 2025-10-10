Khách Việt thích nơi ở có bữa sáng miễn phí

Điểm nghỉ dưỡng phục vụ bữa sáng miễn phí là sự ưu tiên hàng đầu của du khách Việt Nam trong vài tháng qua, theo dữ liệu tìm kiếm trên Agoda.

Khách sạn phục vụ bữa sáng miễn phí được du khách Việt ưu tiên lựa chọn. Ảnh: TIA Wellness Resort.

Trong bối cảnh du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda ghi nhận ngày càng nhiều du khách Việt Nam ưu tiên lựa chọn nơi lưu trú có kèm bữa sáng miễn phí.

Theo dữ liệu tìm kiếm của đơn vị trên trong tháng 8, bộ lọc "bao gồm bữa sáng" nằm trong top 3 tiêu chí được người Việt ưu tiên sử dụng nhiều nhất, sau đó là "loại hình nơi ở" và "xếp hạng sao".

Nền tảng này chỉ ra rằng đối với du khách châu Á, nhất là khách du lịch Việt, bữa sáng miễn phí đặc biệt ảnh hưởng đến việc quyết định chọn nơi lưu trú. Bởi du khách nhận thấy tầm quan trọng của một bữa sáng đầy đủ, như một phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch.

Thói quen lựa chọn chỗ nghỉ có kèm bữa sáng phản ánh xu hướng tìm kiếm chung của du khách về sự tiện lợi và giá trị trong trải nghiệm lưu trú.

Một bữa sáng miễn phí không chỉ giúp khởi đầu ngày mới một cách tiết kiệm, mà còn là cơ hội để khám phá ẩm thực và cách phục vụ của địa phương. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở châu Á, nơi bữa sáng được nâng tầm trải nghiệm, từ các món truyền thống địa phương đến những món ăn quốc tế được ưa thích.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ: "Bữa sáng không đơn thuần là bữa ăn đầu tiên trong ngày, mà còn là cầu nối giữa du khách với hương vị và văn hóa địa phương. Ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên đặt phòng kèm bữa sáng vì hiểu rõ giá trị thực tiễn và cảm giác được chăm sóc, chào đón".

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda có trụ sở ở Singapore, gồm 7.000 nhân viên tại 27 quốc gia. Đơn vị sở hữu hệ sinh thái 6 triệu khách sạn và cơ sở nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, hơn 130.000 đường bay và hơn 300.000 hoạt động trải nghiệm. Trang web và ứng dụng đơn vị hỗ trợ 39 ngôn ngữ cùng bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7.