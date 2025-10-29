Không kịp đến bệnh viện, sản phụ đẻ rơi giữa dòng lũ

Đang trên đường đến bệnh viện để sinh con, sản phụ ở TP Huế không kịp đến nơi và đã sinh ngay giữa dòng nước lũ, tại khu vực ngã tư siêu thị Go - Hùng Vương (Quốc lộ 1A).

Người chồng đang đỡ đẻ cho vợ giữa dòng nước lũ. Ảnh: Hoàng Tất Thắng.

Khoảnh khắc đặc biệt này được ông Hoàng Tất Thắng là người dân sống gần đó ghi lại trưa 29/10. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Thắng cho biết vào thời điểm trên, nước lũ dâng cao, chảy xiết, nhà ông cách khu vực vòng xoay chỉ khoảng 50 m nên ra xem tình hình.

"Tôi lội nước ra xem nước rút đến đâu thì bắt gặp cảnh sản phụ sinh con ngay giữa dòng nước. Cảnh tượng quá bất ngờ, tôi chỉ kịp rút điện thoại ra chụp lại", ông Thắng nói.

Theo lời kể của ông Thắng, người phụ nữ khi đó đứng giữa dòng nước, hai tay đỡ bụng, bên cạnh là chồng cúi xuống, dùng hai tay đỡ đứa trẻ đang vừa chào đời.

"Lúc tôi nhìn thấy, đầu em bé đã lọt ra, mới được khoảng một phần ba cơ thể. Nước sâu, chảy mạnh, ai cũng lo lắng vì tình huống quá nguy hiểm", ông Thắng kể.

May mắn, ngay lúc đó, một chiếc ôtô 6 chỗ chạy ngang qua. Người dân hô hoán, ra hiệu cho xe dừng lại. Chiếc xe ban đầu còn ngần ngại vì nước sâu, nhưng cuối cùng mọi người cùng nhau đỡ mẹ và bé lên xe, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Do sự việc diễn ra nhanh giữa dòng nước lũ, nhân chứng không rõ sau đó sản phụ và em bé được đưa đến bệnh viện nào, cũng như tình trạng sức khỏe của hai mẹ con.

Trưa cùng ngày, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế ngập sâu, đặc biệt khu vực quanh siêu thị Go (đường Hùng Vương - quốc lộ 1A) chìm trong nước. Nhiều người dân đi lại bằng ghe hoặc phải dắt xe qua dòng nước chảy xiết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 25-28/10/2025 trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa rất to, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố từ sáng sớm nay 29/10 đến sáng sớm ngày 31/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; vùng núi 200-350mm, có nơi trên 500mm, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.