Khu ẩm thực toàn khách Tây giữa trung tâm TP.HCM sau 10 năm hoạt động

Mỗi tối, không khí tại khu ẩm thực trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn, TP.HCM) sôi động với âm nhạc hiện đại, tiếng muỗng đũa lách cách và lửa nướng xì xèo. Khai trương vào năm 2015, mô hình này mang tên Bến Thành Street Food Market, đón đa phần là du khách quốc tế. Đến tháng 3/2023 đổi thành Bến Nghé Street Food và giữ nguyên mô hình đến hiện tại.

Hiện vào mùa cao điểm khách quốc tế (từ tháng 9-10 đến tháng 3-4 năm sau), lượng khách trở nên đông đúc, lấp kín bàn vào khung giờ 18-23h, trái ngược với cảnh chủ quầy hàng mong khách, bàn ghế ít người ngồi vào mùa thấp điểm khách quốc tế cách đây vài tháng (tháng 5-8).

Các quầy hàng bố trí thành từng dãy, tái hiện không khí đường phố, mang đậm tinh thần "ăn là trải nghiệm" của TP.HCM. Mỗi lối đi là 6-8 quầy với bếp mở chế biến tại chỗ. Thực đơn được đặt trước quầy để du khách tiện chọn món và tham khảo giá cả. Theo nhiều chủ quầy hàng, vào mùa thấp điểm khách quốc tế, doanh thu và số lượng bán ra chỉ bằng khoảng 60% mùa cao điểm. Song, trên thực tế, trong năm nay, lượng khách đến từ một số thị trường có xu hướng giảm so với các năm trước.

Mỗi khi đến một thành phố mới, Ektor (quốc tịch Mỹ) đều gõ từ khóa "night market" (chợ đêm) trên Google Maps để tìm điểm ăn uống địa phương. Anh cho biết: "Khu ẩm thực đêm này quá hiện đại và đẹp, nhưng tôi vẫn yêu thích quán ăn nhỏ, nơi có nhiều người địa phương hơn. Dù vậy, ở đây, tôi có thể thưởng thức nhiều món đặc sản Việt Nam chỉ trong một buổi tối". Bánh mì Việt Nam là món Ektor đặc biệt ấn tượng, anh miêu tả chiếc bánh trông như sandwich salad, với dưa chuột, cà rốt, rau mùi, trứng, tất cả đều tươi mới. Hương vị gợi nhớ món ăn vùng Latino hoặc Caribbean.

Khu ẩm thực hiện có hơn 30 quầy hàng. Rút kinh nghiệm từ mô hình cũ, ban quản lý quy định mỗi món ăn chỉ được bán tại một quầy hàng. Cách làm này giúp thực đơn phong phú, tránh trùng lặp món và hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh. Tại đây quy tụ ẩm thực nhiều quốc gia, từ món Ấn Độ thơm masala, đến các loại sườn heo Thái Lan vàng ruộm dưới ánh đèn và beefsteak kiểu Âu bùng lửa. Song song đó, ẩm thực Việt Nam vẫn là trọng tâm, với các món như cơm tấm, bánh xèo, bánh bột lọc...

Bánh xèo Xin Chào là quầy duy nhất bán món truyền thống miền Tây, mở từ năm 2023. Khách Việt chiếm 20%, còn lại 80% là khách quốc tế. Song, đại diện quầy tiết lộ lượng khách đến khu ẩm thực đông, nhưng doanh thu tháng 9-10 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cô vẫn đang chờ doanh thu "bùng nổ" hơn vào đầu năm 2026. "Năm trước, mỗi ngày tôi bán 10 triệu đồng, năm nay còn 7-8 triệu đồng. Khách đông nhất từ tháng 9 đến tháng 3, tháng thấp điểm bằng 5/10 cao điểm. Vào mùa ít khách, nhân viên giảm bớt 50%, nguyên liệu cũng nhập ít lại", đại diện quầy nói.

Tại đây, du khách sẽ tự phục vụ, nhân viên chỉ hỗ trợ dọn bàn. Sau khi gọi món, chủ quầy phát một thẻ rung, du khách tự chọn bàn ngồi và quay lại lấy đồ ăn khi đến lượt. Theo ban quản lý Bến Nghé Street Food, khu ẩm thực dùng dụng cụ ăn uống tái sử dụng để giảm thiểu rác thải. Nếu dùng vật liệu thân thiện môi trường, nhiều chủ quầy e dè do chi phí cao. Thay vào đó, khu ẩm thực xây dựng phòng rửa, sơ chế, khử trùng và sấy khô.

Hoàng Nguyên mở quầy Sher ePunjab, ẩm thực Ấn Độ, từ năm 2018. Tệp khách Ấn Độ chiếm 30% trên tổng khách. Cô thuê 3 đầu bếp người Ấn Độ để chế biến chuẩn Halal. Các món ăn dùng gà và cừu, hương vị thiên về Bắc Ấn, béo đậm và masala vừa, không kén khẩu vị. Mỗi ngày, cà ri bán ra 100 phần, các loại bánh 200 phần. "May mắn là khách Ấn Độ trải đều trong năm, ngày càng đông nên doanh thu không giảm nhiều, nhưng khách châu Á đang chững lại. Tôi đang lên kế hoạch nâng cấp món để thu hút khách Việt, vì sau tháng 3 khách quốc tế sẽ thưa", Nguyên chia sẻ.

Lần đầu đến Việt Nam, Isabelle và Taigo (quốc tịch Australia) chia sẻ họ muốn khám phá "những kho báu còn ẩn giấu", chẳng hạn như ẩm thực, cảnh quan chưa bị thương mại hóa nhiều so với Thái Lan, Philippines. "Ngày đầu đến TP.HCM, chúng tôi đi trên đường và tình cờ thấy khu ẩm thực nhộn nhịp nên ghé vào. Có rất nhiều quầy hàng và đa dạng văn hoá ẩm thực. Trong tất cả, đồ ăn Việt khiến chúng tôi thực sự kinh ngạc. Hương vị đậm đà, phong phú, mọng nước và rất khác biệt", Isabelle hào hứng kể.

Cơm gà Chicken Rice là một trong những quầy hoạt động bền bĩ từ năm 2015 nhờ cơm đùi gà bán chạy. Theo Công Danh, đại diện quầy, số lượng bán ra 200-300 phần/ngày, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Anh bày tỏ: "Cơm gà dễ ăn, cả với khách Việt lẫn các châu lục nên doanh thu tương đối ổn định. So với các quầy, lượng khách Việt quầy tôi nhiều hơn, khoảng 30% vào mùa cao điểm khách quốc tế và 40% vào mùa thấp điểm. Thường khách quốc tế chỉ đông 4-5 tháng trong năm nên quầy hoạt động hết công suất đề bù qua mùa vắng. Trường hợp quá vắng sẽ tung khuyến mãi. Lượng khách châu Á năm nay không nhiều bằng năm trước".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Quốc Hùng, đại diện ban quản lý Bến Nghé Street Food Market, cho biết khi vào mùa khách quốc tế, tình hình kinh doanh tương đối khả quan. Du khách đến trải nghiệm khu ẩm thực trải đều ở nhiều thị trường, đặc biệt là châu Âu và châu Mỹ, khi các nước thuộc 2 châu lục này đang vào kỳ nghỉ đông. Giai đoạn thấp điểm tại đây thường rơi vào khoảng tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.

Khu vực ngồi tầng trên của Bến Nghé Street Food rộng rãi, thoáng gió, có thể nhìn bao quát hoạt động nhộn nhịp bên dưới. Song, khu vực này lại khá ít du khách lựa chọn. Khoảng 21-22h, các dãy bàn ghế tầng trên vẫn trống trải. Hiện khu ẩm thực mở cửa từ 9h đến 0h hàng ngày. Mức giá dao động 45.000-150.000 đồng/món.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh