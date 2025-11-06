Khủng hoảng Campuchia đẩy khách Hàn vào thế bí

Trong khi Guam, Saipan (đảo du lịch thuộc Mỹ) ngày càng đắt đỏ, Đông Nam Á lại bị khủng hoảng Campuchia phủ bóng, khiến nhiều du khách Hàn lúng túng khi chọn điểm đến.

Khách du lịch Hàn Quốc khám phá Siem Reap, tháng 2/2023. Ảnh: Khmer Times.

“Tôi dự tính đi Guam, Saipan nhưng chi phí quá cao nên chuyển sang chọn Phú Quốc. Tuy vậy, các vụ lừa đảo ở Campuchia khiến tôi lo ngại rủi ro có thể lan sang quốc gia lân cận này. Tôi lại đi cùng hai con gái nhỏ, nên có lẽ sẽ hoãn chuyến đi Đông Nam Á sắp tới”.

Chia sẻ trên xuất hiện trên một cộng đồng du lịch Hàn Quốc, phản ánh rõ tâm lý bất an đang bao trùm du khách xứ Kim Chi sau “khủng hoảng Campuchia”. Nhiều người thừa nhận họ không còn biết nên chọn điểm đến nào vừa an toàn vừa tiết kiệm.

Cách đây vài năm, Campuchia với Angkor Wat - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - là điểm đến ưa thích của du khách Hàn, bên cạnh các kỳ nghỉ gia đình tại Guam và Saipan. Tuy nhiên, loạt vụ bắt cóc, tra tấn và tử vong công dân Hàn tại Campuchia đã đẩy ngành du lịch nước này vào khủng hoảng, đồng thời làm thay đổi mạnh cách nhìn của người Hàn về toàn bộ khu vực.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun.

Ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nâng cảnh báo du lịch với Campuchia lên mức cao nhất. Kampot, Poipet và Bavet bị xếp vào nhóm “Cấm đi lại” ở cấp độ 4, còn Phnom Penh và Sihanoukville được đưa vào diện “Cảnh báo đặc biệt” ở cấp độ 2,5. Ngay sau động thái này, lượng đặt tour Campuchia sụt giảm mạnh. Đại diện một công ty lữ hành cho biết hơn 80% đặt phòng cho các chuyến đi Campuchia trong tháng 11 và 12 đã bị hủy, doanh nghiệp cũng tạm ngừng bán tour Phnom Penh và Siem Reap.

Tâm lý bất an không dừng lại ở biên giới Campuchia mà lan nhanh sang các nước láng giềng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại tội phạm từ Campuchia có thể lan sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, vì vậy tạm hoãn kế hoạch du lịch trong khu vực.

Khách Hàn du lịch tại TP.HCM. Ảnh: Shutterstock.

Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, khoảng 30% trong tổng 19,4 triệu lượt khách Hàn Quốc ra nước ngoài từ đầu năm tới nay lựa chọn Đông Nam Á, chủ yếu là Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Campuchia. Đây vốn là nhóm thị trường lớn nhất của du lịch outbound (du lịch ra nước ngoài) Hàn Quốc.

Từ sau đại dịch, Đông Nam Á được xem như “thiên đường nghỉ dưỡng gia đình” của người Hàn nhờ lợi thế chi phí mềm hơn nhiều so với Guam hay Saipan. Chính vì vậy, khi Campuchia rơi vào khủng hoảng, “lối thoát” chi phí dễ chịu của du khách Hàn gần như bị chặn lại.

Khảo sát của công ty thăm dò dư luận Realmeter cho thấy 82,4% người Hàn cho biết các vụ việc ở Campuchia đã khiến họ thay đổi nhận thức về du lịch nước ngoài. Trong nhóm từ 20 đến 30 tuổi, tỷ lệ này lên tới 88% và phần lớn nói rằng họ sẽ hoãn kế hoạch tới Đông Nam Á trong giai đoạn hiện tại.

Trong khi đó, quay lại Guam hay Saipan cũng không phải lựa chọn dễ dàng. Tỷ giá won - USD tăng từ 1.100 lên 1.400 trong vòng 5 năm khiến chi phí cho một chuyến du lịch gia đình bốn người tới hai đảo này có thể lên tới 4 triệu won. Theo Cục Du lịch Marianas, lượng khách đến Saipan năm ngoái chỉ còn 340.000 lượt, giảm 40% so với trước đại dịch. Guam cũng mất một nửa lượng khách, từ 1,53 triệu còn 750.000 lượt.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap. Ảnh: Reuters.

Ngoài chi phí, niềm tin với các điểm đến này cũng bị tổn hại sau sự cố thường được gọi là “Nhà tù Guam” năm 2023, khi khoảng 3.000 du khách Hàn Quốc bị mắc kẹt trên đảo vì bão Mawar. Việc cắt giảm các đường bay giá rẻ (LCC) càng khiến việc tiếp cận Guam và Saipan thêm khó khăn.

Kết cục, du khách Hàn Quốc rơi vào thế bí khi lựa chọn điểm đến. Guam và Saipan bị xem là quá đắt đỏ, còn Đông Nam Á không còn mang lại cảm giác an toàn như trước. Các chuyên gia du lịch dự báo nếu tâm lý e dè này tiếp tục kéo dài, dòng khách Hàn Quốc sẽ tạm thời chuyển hướng sang những khu vực được đánh giá ổn định và dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh bất định hiện nay.