Kiệt tác 300 năm tuổi bị phá hoại do du khách mải chụp ảnh check-in

Ngày 21/6, dư luận Italy xôn xao về vụ việc đáng tiếc tại bảo tàng danh tiếng Uffizi (Florence), khi một bức chân dung lịch sử hơn 300 năm tuổi bị tổn hại nghiêm trọng chỉ vì hành động thiếu cẩn trọng của một du khách mải mê tạo dáng chụp ảnh.

"Nạn nhân" lần này là bức chân dung Hoàng tử xứ Tuscany Ferdinando de’ Medici. Tác phẩm được họa sĩ Anton Domenico Gabbiani thực hiện từ năm 1712.

Sự cố bắt đầu khi một vị khách cố tình mô phỏng lại tư thế của vị hoàng tử trong tranh để tạo meme, nhưng bất cẩn té ngã về phía sau, va vào tranh, Guardian đưa tin.

Camera an ninh ghi lại cảnh tượng cho thấy người này mất thăng bằng, ngã ngửa và đập trực tiếp vào tác phẩm, khiến mặt tranh xuất hiện một vết rách đáng kể.

Phía bảo tàng cho biết du khách gây ra sự cố đã được cảnh sát xác định danh tính và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp. Hiện bức tranh được tạm gỡ xuống để phục chế.

Triển lãm đặc biệt quy tụ khoảng 150 kiệt tác thế kỷ 18 của những danh họa như Goya, Tiepolo và Canaletto cũng tạm đóng cửa đến ngày 2/7. Khi mở cửa trở lại, tác phẩm của Gabbiani dự kiến sẽ tiếp tục được trưng bày.

Simone Verde, Giám đốc bảo tàng Uffizi, nhấn mạnh: “Các bảo tàng đang ngày càng trở thành sân khấu cho những hành vi thiếu ý thức, khi mọi người chỉ đến để tạo meme và selfie thay vì thưởng thức nghệ thuật một cách văn minh. Chúng tôi buộc phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ những di sản vô giá này”.

Hồi đầu tháng này, một sự cố tương tự cũng xảy ra tại bảo tàng Palazzo Maffei (Verona), khi du khách chụp ảnh làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật là chiếc ghế pha lê của nghệ sĩ Nicola Bolla. Theo mô tả của đại diện bảo tàng, chiếc ghế “vỡ tan ngay trước mắt các vị khách”.

Vanessa Carlon, Giám đốc bảo tàng Palazzo Maffei, chia sẻ với tâm trạng ngỡ ngàng: “Chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim hài đã diễn ra ngay trước mắt chúng tôi, một thảm họa thực sự với nghệ thuật. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa thực sự của việc đến bảo tàng”.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.