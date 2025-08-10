Kiểu uống bia tai hại khiến thanh niên vào viện vì mỡ máu cao

Chỉ trong một tuần, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận 5 bệnh nhân trẻ có chỉ số triglyceride máu vượt ngưỡng nguy hiểm, nguy cơ viêm tụy cấp.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong tuần qua, phòng khám liên tiếp ghi nhận 5 bệnh nhân mỡ máu tăng vọt đáng báo động.

Nhiều người trẻ nhưng mỡ máu "khủng"

Trường hợp đầu tiên là một lập trình viên 35 tuổi, thừa cân nhẹ, có thói quen mỗi tối "nhấp" vài lon bia để "dễ ngủ". Sau một buổi nhậu quá đà, sáng hôm sau đi khám, anh bất ngờ biết chỉ số triglyceride máu (một loại chất béo có trong máu) của mình đã lên tới 22,5 mmol/L - gấp đôi mức có thể dẫn đến viêm tụy cấp.

Một bệnh nhân khác, 42 tuổi, làm nghề buôn bán, không uống rượu bia nhưng "nghiện" đồ ngọt: từ chè, bánh kẹo cho đến ly cà phê sữa đá đặc mỗi sáng. Cầm đơn thuốc về, chị vẫn chưa tin rằng ăn nhiều đồ ngọt có thể khiến mỡ máu tăng cao.

Theo bác sĩ Tuấn, khi cơ thể nạp quá nhiều đường, đặc biệt là đường fructose có trong nước ngọt, siro, trái cây sấy…, gan sẽ nhanh chóng chuyển lượng đường dư thừa thành mỡ và đẩy vào máu dưới dạng triglyceride. Chỉ số này có thể tăng vọt, gây gan nhiễm mỡ và đẩy người bệnh sát nguy cơ viêm tụy cấp.

Ống nghiệm máu của bệnh nhân tăng triglyceride nặng với lớp huyết tương đục như sữa. Ảnh: An Ngọc.

Nam bệnh nhân 39 tuổi là trường hợp khác đặc biệt. Dù duy trì thói quen chạy bộ, ăn uống tiết chế suốt nhiều năm, các kết quả xét nghiệm của anh vẫn cho thấy mỡ máu rất cao. Kiểm tra chuyên sâu mới đây phát hiện nghi ngờ bệnh lý di truyền về mỡ máu.

Hai ca còn lại đều mắc đái tháo đường chưa kiểm soát tốt, đường huyết và chỉ số HbA1c vượt ngưỡng, kèm theo thói quen nhậu liên hoan.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn cho hay triglyceride vốn là dạng mỡ dự trữ năng lượng trong cơ thể. Ở mức bình thường, nó không gây nguy hiểm. Nhưng khi tăng quá cao, đặc biệt từ 11,3 mmol/L trở lên (tương đương hơn 1.000 mg/dL), loại mỡ này có thể gây viêm tụy cấp với những cơn đau bụng dữ dội, buồn nôn, nguy cơ suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Nếu kéo dài, tình trạng tăng triglyceride máu còn âm thầm thúc đẩy xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, đái tháo đường type II và tái phát viêm tụy. Những biến chứng này không chừa một ai, kể cả người trẻ và người không béo.

Cách tốt nhất để hạ mỡ máu

"Nguyên nhân thường gặp vẫn là rượu bia, tiêu thụ nhiều đường ngọt, mỡ xấu, thừa cân, đái tháo đường, suy giáp hoặc tác dụng phụ của một số thuốc như estrogen, corticoid, thuốc điều trị HIV, thiazid", bác sĩ Tuấn nói.

Một số trường hợp hiếm gặp liên quan yếu tố di truyền, như tăng chylomicron máu tính chất gia đình hoặc tăng triglyceride máu hỗn hợp, thường chỉ được phát hiện khi mỡ máu cao bất thường dù ăn uống và tập luyện điều độ.

Nền tảng quan trọng nhất để hạ triglyceride vẫn là thay đổi lối sống. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh nền tảng quan trọng nhất để hạ triglyceride vẫn là thay đổi lối sống. Người bệnh cần ngừng hoàn toàn rượu bia, hạn chế đường đơn và tinh bột tinh chế từ nước ngọt, bánh kẹo, cơm trắng. Khẩu phần ăn nên ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt và cá biển.

Khi chỉ số triglyceride tăng quá cao, lượng mỡ trong chế độ ăn phải giảm xuống dưới 10-15% tổng năng lượng, thậm chí không quá 20 g mỗi ngày. Bên cạnh đó, người dân cần duy trì tập thể dục đều đặn, kết hợp giữa các bài cardio và tập kháng lực, đồng thời giảm cân nếu thừa cân.

Sau khi điều chỉnh lối sống, việc tuân thủ thuốc điều trị theo chỉ định bác sĩ là rất quan trọng. Các nhóm thuốc thường dùng gồm fibrate, omega-3 liều cao để hạ triglyceride, statin nhằm bảo vệ tim mạch. Với trường hợp tăng mỡ máu do di truyền, có thể cân nhắc thuốc đặc hiệu như olezarsen

"Không bao giờ được chủ quan khi chỉ số triglyceride tăng cao. Viêm tụy cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ở người trẻ khỏe mạnh. Kiểm tra mỡ máu định kỳ, đặc biệt nếu gia đình từng có người bị mỡ máu cao hoặc viêm tụy, là biện pháp cần thiết để phòng ngừa. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần ăn ít mỡ là an toàn, vì nếu vẫn tiêu thụ nhiều đồ ngọt, gan sẽ tiếp tục biến đường thành mỡ và đẩy chỉ số này lên cao", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.