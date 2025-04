Labubu hạ nhiệt, Lisa lăng xê 'em bé khóc'

Ngày 18/4, Lisa thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh tại Lễ hội âm nhạc mùa hè Coachella mà cô tham dự. Đáng chú ý, trong một bức hình ngồi trên ôtô, giọng ca Rockstar xách túi Louis Vuitton đính phụ kiện Crybaby, nhận về lượt tương tác lớn. Phiên bản Crybaby xuất hiện trên túi xách của Lisa mang tên Love You Cherry Much thuộc series Crying for Love, có chất liệu nhựa dẻo vinyl, được sử dụng như móc khoá, phụ kiện treo túi, balo. Ảnh: @lalalalisa_m.