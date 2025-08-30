Lạm dụng kính áp tròng, cô gái 20 tuổi gánh hậu quả

Cô gái ở Quảng Ninh bị cận thị và thường xuyên đeo kính áp tròng suốt cả ngày, chỉ tháo ra khi đi ngủ. Thói quen này đã kéo dài suốt 4 năm qua.

Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở phường Yên Tử) nhập viện trong tình trạng mắt đỏ, đau nhức, cộm và nhìn kém.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan việc sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài.

Theo lời kể, bệnh nhân bị cận thị và thường xuyên đeo kính áp tròng suốt cả ngày, chỉ tháo ra khi đi ngủ. Thói quen này đã kéo dài suốt 4 năm qua.

ThS.BS Đặng Thị Phương, khoa Mắt, cho biết việc sử dụng kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ sinh, hoặc dùng sản phẩm kém chất lượng, có thể dẫn tới viêm giác mạc. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể tiến triển thành loét giác mạc, để lại sẹo, giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định sau điều trị, mắt cải thiện dần nhưng vẫn cần theo dõi sát để tránh ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Bác sĩ Phương khuyến cáo người dân khi sử dụng kính áp tròng cần:

Tuân thủ hướng dẫn vệ sinh, không đeo liên tục quá lâu.

Không dùng chung kính áp tròng với người khác.

Thay dung dịch ngâm kính hàng ngày.

Khi có biểu hiện bất thường như đỏ, đau, cộm hoặc nhìn mờ, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời.