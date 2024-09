Lamborghini Urus SE - siêu hybrid SUV bứt phá với hiệu năng bền vững

Mang trong mình tận “hai trái tim” nhiệt và điện, Lamborghini Urus SE giảm 80% khí thải so với phiên bản tiền nhiệm, sở hữu công suất ấn tượng 800 CV và tốc độ tối đa 312 km/h.

Mang trong mình tận “hai trái tim” nhiệt và điện, Lamborghini Urus SE giảm 80% khí thải so với phiên bản tiền nhiệm, sở hữu công suất ấn tượng 800 CV và tốc độ tối đa 312 km/h.

“SE là chiếc Urus mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đồng thời là chuẩn mực mới trong phân khúc SUV thượng hạng”, đó là cách trang Top Gear mô tả về siêu xe của Lamborghini. Mẫu xe này sở hữu những gì khiến nó trở nên đặc biệt đến vậy?

Lamborghini Urus SE sở hữu động cơ V8 tăng áp kép 4.0L được thiết kế mới nhằm phối hợp tối ưu hơn với hệ thống điện cùng viên pin lithium-ion 25,9 kWh, cho ra tổng công suất 800 CV và mô-men xoắn 950 Nm. Nhờ vào tỷ lệ trọng lượng trên công suất được nâng cao là 3,13 kg/CV (so với 3,3 ở Urus S), Urus SE có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây và từ 0 lên 200 km/h chỉ trong 11,2 giây, đạt tốc độ tối đa lên đến 312 km/h. Chính những con số này khiến phiên bản SE trở thành chiếc Urus mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và thiết lập chuẩn mực mới cho Super SUV.

Nhờ sự ra đời của hệ truyền động hybrid, sáu chế độ lái của Urus được kết hợp với 4 chiến lược hiệu suất điện (EPS) mới, tạo ra tổng cộng 10 tùy chọn lái. Ngoài chế độ Strada, Sport và Corsa sử dụng trên đường trường và đường đua, chế độ Neve, Sabbia và Terra dành cho các địa hình đặc biệt, nay người lái còn được bổ sung thêm 4 tùy chọn EV Drive, Hybrid, Performance và Recharge.

Ông Stefano Cossalter, Giám đốc dòng sản phẩm Lanzador và Urus, chia sẻ: “Urus SE là bước tiến mang tính tất yếu, không chỉ về tính bền vững nhờ giảm thiểu lượng khí thải CO2 mà còn về hiệu suất và tính thể thao nhờ áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến với hệ truyền động hybrid. Urus SE là mẫu siêu xe SUV của chúng tôi với 2 trái tim: Một động cơ nhiệt để gắn kết với các di sản của Lamborghini, một động cơ điện để hướng đến tương lai. Cùng hòa nhịp, cả hai động cơ mang đến một cách truyền tải mới cho các ‘tính cách’ của Lamborghini, nâng chúng lên một tầm cao riêng”.

Chế độ lái EV Drive cho phép người cầm vô lăng trải nghiệm và khai thác tiềm năng của bộ động cơ điện. Được phát triển và hiệu chỉnh đặc biệt để lái trong thành phố, chiếc xe có thể chạy trong chế độ thuần điện hơn 60km cũng như đạt tốc độ tối đa lên đến 130 km/h.

Chế độ Hybrid là sự lựa chọn linh hoạt nhất cho việc lái xe hàng ngày, mang lại hiệu quả và sự thoải mái tối đa nhờ sự cân bằng giữa động cơ đốt trong và động cơ điện.

Chế độ Recharges có thể được lựa chọn kết hợp với các chế độ Strada, Sport, Corsa và Neve, sử dụng 80% pin trong khi vẫn duy trì hiệu suất tối ưu.

Chế độ lái Performance là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm động cơ điện của Urus SE không chỉ ở chế độ Strada, Sport và Corsa mà còn là Sabbia và Terra, nhấn mạnh khả năng linh động của xe ngay cả khi không chạy trên đường nhựa.

Tùy thuộc vào từng chế độ lái, các lò xo của xe tự điều chỉnh khoảng cách gầm xe. Ở chế độ Corsa, khoảng cách sẽ từ 15mm, tuy nhiên khi hệ thống nâng xe được kích hoạt, khoảng cách này có thể lên tới 75mm. Corsa được thiết kế dành riêng dành cho đường đua, Urus SE thể hiện sự linh hoạt tuyệt đối nhờ vào các thiết bị điện tử của hệ thống treo. Điều này cho phép chiếc xe ổn định và phản ứng nhanh đối với hai bên lề của đường đua cũng như trên những bề mặt có độ bám thấp nhờ các thanh chống lật được quản lý bởi hệ thống điện 48V.

Urus SE đã định nghĩa lại các tiêu chuẩn về phong cách của mẫu xe tiền nhiệm từng “làm mưa làm gió” phân khúc Super SUV. Ông Mitja Borkert, Giám đốc thiết kế Lamborghini, chia sẻ: “Thiết kế của dòng xe Urus luôn mang những dấu ấn không thể nhầm lẫn và đặc trưng của một chiếc Lamborghini. Urus SE cũng vậy, chiếc xe sở hữu những nét chỉnh sửa tinh tế để phù hợp với các triết lý thiết kế mang tính biểu tượng của Lamborghini, tuy nhiên sẽ mang lại cảm giác sang trọng cùng với nhiều đột phá đến từ chương trình Ad Personam hơn”.

Phần phía trước gây ấn tượng với mui xe mới cùng các thiết kế nổi. Việc không có đường cắt trên mui xe mang đến cảm giác liền mạch và tinh thần thể thao hơn, tương tự thiết kế xuất hiện trên chiếc Revuelto. Các yếu tố mới khác bao gồm cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED ma trận, dải đèn lấy cảm hứng từ đuôi của chú bò tót Lamborghini, cản va và lưới tản nhiệt trước với thiết kế đẹp mắt hơn.

Ở phía sau, cửa khoang hành lý cũng được thiết kế lại hoàn toàn, lấy cảm hứng từ chiếc Gallardo, hài hòa các đường nét bằng cách kết nối cụm đèn hậu với đèn chữ “Y” và bộ khuếch tán, giúp ngoại hình xe năng động và mạnh mẽ hơn. Cùng với cánh gió mới, bộ khuếch tán giúp tăng lực ép phía sau thêm 35% ở tốc độ cao so với Urus S, cải thiện độ ổn định của xe.

Hiệu suất khí động học được nâng cấp nhờ vào các lỗ thông hơi mới dưới thân xe và các ống dẫn khí cải tiến, giúp truyền nhiều luồng không khí hơn nhằm làm mát các bộ phận cơ khí và động cơ: Tăng 15% so với Urus nguyên bản. Thiết kế mới của phần phía trước, kết hợp việc tối ưu hóa mặt dưới khí động học, cũng đã cải thiện khả năng quản lý luồng khí dành riêng cho hệ thống phanh, cải thiện 30% khả năng làm mát không khí so với hệ thống trước đó.

Đi vào nội thất, khoang cabin cũng được thay đổi nhằm nhấn mạnh DNA thiết kế của Lamborghini: Xem người lái như một phi công. Màn hình lớn hơn (12,3 inch) được lắp đặt ngay giữa bảng điều khiển cùng phiên bản Human Machine Interface (HMI) mới với đồ họa cập nhật trực quan hơn, tương tự phiên bản trên chiếc Revuelto. Bảng điều khiển được thiết kế lại với các nút bấm cơ học cho phép tăng trải nghiệm xúc giác sử dụng, chân thật và gần gũi hơn.

Urus SE cung cấp số lượng lựa chọn tùy biến đa dạng nhất từ trước đến nay khi so sánh với các xe cùng danh mục. Bánh xe hợp kim được nâng cấp với sự ra đời của mâm bánh Galanthus 23 inch kết hợp tiêu chuẩn lốp Pirelli P Zero mới. Có 3 loại lốp P Zero chuyên dụng khác nhau, từ 21 inch đến 23 inch, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng về sự thoải mái và tính thể thao. Đặc biệt, tất cả các bộ lốp đều được trang bị công nghệ Pirelli Elect giúp tối ưu các đặc tính hybrid của chiếc Urus SE.

Bảng màu lựa chọn cũng đã được mở rộng, với hơn 100 tùy biến thân xe, bao gồm hai tùy chọn màu mới được cung cấp sẵn khi ra mắt: màu cam Arancio Egon và màu trắng Bianco Sapphirus. Các tùy chọn nội thất bao gồm 47 cách kết hợp màu sắc và 4 kiểu thêu, có thể mở rộng nhiều hơn nữa thông qua chương trình Ad Personam, cho phép chủ nhân biến chiếc Urus SE của họ thành một chiếc xe có một không hai.

Ông Stephan Winkelmann, Chủ tịch kiêm CEO của Lamborghini, chia sẻ: “Với chiếc Urus, chúng tôi đã thay đổi cục diện của thế giới xe SUV, mở ra một phân khúc mới. Chỉ trong vài năm, Urus đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu, cho phép Lamborghini thu hút những khách hàng mới và củng cố vị thế của mình tại những thị trường chính yếu. Sau sự ra mắt của siêu xe Revuelto vào tháng 3/2023, sự xuất hiện của Urus SE là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi khi đề ra chiến lược Direzione Cor Tauri, tiếp tục tiến thêm bước nữa đến tương lai thông qua việc điện khí hóa tất cả dải sản phẩm và giảm thiểu khí thải”.

Hiện tại, Lamborghini Urus SE có thể được đặt mua tại đại lý chính hãng Lamborghini HCMC với giá khởi điểm 14,79 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT) cùng chính sách bảo hành và bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm kể từ ngày bàn giao xe.