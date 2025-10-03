Lisa táo bạo với váy xuyên thấu

Đầu năm nay, một khoảnh khắc gây sốc của váy áo xuyên thấu diễn ra, gây tranh cãi lớn. Bianca Censori mặc một chiếc váy ngắn, mỏng, trong suốt, không nội y, sánh đôi cùng chồng rapper Ye tại lễ trao giải Grammy. Trong một bài đăng đã bị xoá trên trang cá nhân của Ye, anh cho biết trang phục của vợ mình được thiết kế riêng. Tuy nhiên, bộ đồ không thể hiện sự tinh xảo, khéo léo trong nghệ thuật xếp nếp, may đo. Chiếc váy xuyên thấu được đánh giá là phô và trống rỗng. Giới mộ điệu đặt ra câu hỏi rằng thiết kế này là một phần của thời trang hay chỉ nhằm khoe da thịt. Ảnh: Reuters.