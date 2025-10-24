Lộ diện bán tải mới của BYD

Bán tải mới của BYD sẽ trở thành mẫu xe tiêu chuẩn trong dòng Shark.

Theo Car News China, Văn phòng sở hữu trí tuệ EU vừa nhận được đăng ký thiết kế cho bán tải mới của BYD. Động thái này cho thấy tham vọng của hãng xe Trung Quốc trong việc giới thiệu mẫu bán tải này ra nhiều thị trường toàn cầu.

Bán tải mới của BYD sẽ trở thành mẫu xe tiêu chuẩn trong dòng Shark, hiện có duy nhất đại diện BYD Shark 6.

Chuyên trang Car News China lưu ý dù đã bán ra tại nhiều thị trường quốc tế trong hơn một năm, BYD Shark 6 vẫn chưa chính thức có mặt tại quê nhà Trung Quốc. Truyền thông địa phương nhận định bán tải tiếp theo của BYD cũng sẽ chủ yếu nhắm đến các thị trường nước ngoài, bao gồm châu Âu, Mỹ Latin hay Australia.

Hồi tháng 5, bán tải mới của BYD đã được phát hiện tại Trung Quốc, bên dưới lớp ngụy trang kỹ lưỡng. Các hình ảnh ban đầu cho thấy mẫu xe nhiều khả năng sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynasty do chia sẻ các điểm tương đồng BYD Sealion 6, hay có tên khác Song Plus/Seal-U.

Bán tải mới của BYD bị bắt gặp trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: dongchendi.

Dựa trên hình ảnh đăng ký, mẫu xe mới sẽ sử dụng kết cấu khung gầm liền (unibody), nhiều khả năng là biến thể bán tải của BYD Song Plus ra mắt lần đầu vào năm 2020. Hai mẫu xe chia sẻ nhiều nét tương đồng trong thiết kế phần đầu, hốc bánh cũng như cửa xe.

Mẫu bán tải mới thuộc dòng Shark có thùng hàng phía đuôi xe tương đối ngắn. Tỷ lệ thân xe gợi nhớ đến Hyundai Santa Cruz (phát triển dựa trên Hyundai Tucson) hay Farizon FX (dùng nền tảng Geely Azcarra).

Cụm đèn hậu thẳng hàng trên nắp thùng xe được nối với nhau bởi một dải đèn LED mỏng. Viền nhựa xung quanh thân xe. Nắp bình xăng nằm gần chắn bùn sau bên phải, còn nắp cổng sạc được bố trí phía đối diện. Một số trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm giá nóc, thanh giằng thùng và camera lùi.

Thiết kế mẫu bán tải được BYD đăng ký tại châu Âu.

Thông số kỹ thuật chính thức của xe vẫn được giữ kín. Các nguồn tin địa phương từng tiết lộ bán tải mới của BYD sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc DMO, tương tự Shark 6.

Tuy nhiên theo nhận định của Car News China, có khả năng mẫu bán tải mới thuộc dòng Shark của BYD sẽ được trang bị hệ truyền động DM-i hoặc DM-p - vốn sở hữu sức mạnh khiêm tốn hơn.