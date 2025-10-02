Máu phun thành tia dữ dội trong phổi người đàn ông

Từng mắc lao phổi, người đàn ông 49 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ho ra tới 300 ml máu do biến chứng vỡ mạch phế quản, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ê-kíp can thiệp tắc mạch phế quảng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ông V.V.H. từng điều trị lao phổi hơn một năm trước, dù bệnh đã ổn định, các di chứng trong phổi vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

"Chiều hôm đó, tôi đang ngồi bình thường thì thấy nhợn ở cổ. Sau đó, tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, khoảng 300 ml", ông H. kể.

Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện địa phương rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Kết quả chụp CT ngực có cản quang cho thấy phổi phải của anh có nhiều tổn thương giãn phế quản, phì đại động mạch phế quản và hang lao cũ. Đây chính là nguyên nhân gây vỡ mạch máu phế quản, tình trạng có thể khiến người bệnh tử vong rất nhanh nếu máu tràn vào đường thở.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa đã hội chẩn khẩn cấp và thống nhất thực hiện kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Bác sĩ chuyên khoa I Cáp Hữu Hiếu, Đơn vị Can thiệp mạch, cho biết trước đây, bệnh nhân ho ra máu lượng lớn thường phải phẫu thuật cấp cứu. Hiện, nhờ kỹ thuật can thiệp mạch, các bác sĩ có thể cầm máu nhanh và an toàn hơn, tránh được một ca mổ phức tạp.

"Rất may là bệnh nhân được đưa đến kịp thời, nếu trễ hơn máu có thể tràn đầy phế nang khiến người bệnh không qua khỏi", bác sĩ Hiếu nói.

Các bác sĩ đã đưa dụng cụ từ động mạch đùi lên đến nhánh động mạch phế quản bị tổn thương, sử dụng vật liệu chuyên dụng để tắc mạch, kiểm soát nguồn chảy máu và ngăn tái phát. Sau thủ thuật, người bệnh được chuyển về khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị nền. Hiện, bệnh nhân không còn ho ra máu, hồi phục tốt và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Hiếu, vỡ mạch máu phế quản là biến chứng nặng, xảy ra khi nhánh động mạch giãn lớn, mất đàn hồi và nứt vỡ, gây xuất huyết phổi. Người bệnh có thể ho ra lượng máu lớn, thậm chí có trường hợp ho ra máu “sét đánh” và tử vong ngay lập tức.

Những bệnh nhân từng mắc lao phổi, nấm phổi, viêm phổi, u phổi… có nguy cơ cao. Bác sĩ Hiếu khuyến cáo nhóm này cần tái khám định kỳ, tuân thủ điều trị và đến bệnh viện ngay khi ho ra máu nhiều kèm khó thở, tím tái.