Mercedes-Benz CLA 'chuẩn' Trung Hoa mở bán, đương nhiên là xe điện

Không chỉ khác biệt về trang bị hay công nghệ, động cơ của chiếc CLA này cũng chẳng giống bản tiêu chuẩn toàn cầu.

Mercedes-Benz vừa công bố mở bán mẫu CLA chạy điện trục cơ sở dài tại thị trường Trung Quốc. Xe có 2 phiên bản gồm CLA 300 L Ultra-Long Range giá 259.000 NDT ( 36.000 USD ) và CLA 300 L Ultra-Long Range Intelligent giá 299.000 NDT ( 41.600 USD ).

Thiết kế của CLA điện giữ nguyên phong cách từ bản chuẩn, với lưới tản nhiệt hình thang lớn gắn logo ngôi sao ba cánh phát sáng. Đèn chiếu sáng trước và sau tích hợp dải LED ban ngày mô phỏng biểu tượng thương hiệu. Kích thước tổng thể lần lượt là 4.763 x 1.856 x 1.469 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở đạt 2.830 mm, tăng 40 mm so với bản tiêu chuẩn toàn cầu.

Đây là phiên bản CLA kéo dài trục cơ sở, một thiết kế ưa thích của người dùng Trung Quốc. Ảnh: Mercedes.

Khoang nội thất hiện đại với bảng táp lô chuẩn Trung Quốc, trang bị cụm màn hình ba phần gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch và màn hình phụ cho ghế phụ tùy chọn 14 inch.

Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS mới, tích hợp trợ lý giọng nói AI, kết nối 5G và điều khiển cử chỉ. Các tính năng hỗ trợ lái thông minh do nhóm R&D của Mercedes-Benz tại Trung Quốc phát triển.

Ra mắt lần đầu tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2025, CLA điện trục cơ sở dài được phát triển trên nền tảng điện 800V, hỗ trợ cả dẫn động cầu sau và 2 cầu, đi kèm hộp số 2 cấp. Xe có mức tiêu thụ điện 10,9 kWh/100 km và phạm vi hoạt động tối đa 866 km theo chuẩn CLTC.

Không gian nội thất đúng chuẩn xe Trung Quốc với nhiều màn hình. Ảnh: Mercedes.

Về vận hành, bản dẫn động cầu sau dùng một motor công suất 268 mã lực, tăng tốc 0-96 km/h trong 6,6 giây. Bản dẫn động 2 cầu cho tổng công suất 349 mã lực, tăng tốc trong 4,8 giây. Xe dùng pin lithium-ion 85 kWh, sạc nhanh 800 V công suất tối đa 325 kW, nạp được lượng pin đủ di chuyển thêm 325 km chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Mẫu xe mới này hứa hẹn trở thành đối thủ trực tiếp của BMW i4, Tesla Model 3 và các sedan điện hạng sang tại Trung Quốc.