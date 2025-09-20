Một căn bệnh trẻ hóa, quật ngã nhiều người dưới 40

Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao đối mặt với biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong ngay trong độ tuổi sung sức nhất.

Bác sĩ Hùng siêu âm tim cho một bệnh nhân nhập viện vì đau ngực. Ảnh: BVCC.

Những năm gần đây, số bệnh nhân tim mạch dưới 40 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, không ít trường hợp không chỉ mắc một mà cùng lúc đối mặt với nhiều bệnh lý liên quan đến tim mạch, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và nguy cơ biến chứng cao hơn.

Trường hợp điển hình là anh T.Q.H. (22 tuổi, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng tim đập nhanh, mệt mỏi, vã mồ hôi. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim, kèm rối loạn lipid và rối loạn lo âu. Bệnh nhân H. cho biết bản thân cứ nghĩ bệnh tim chỉ gặp ở người lớn tuổi, không ngờ mình mới ngoài 20 lại mắc phải.

Tương tự, bệnh nhân L.V.L. (38 tuổi, Đồng Nai) được chẩn đoán đột quỵ sau khi nhập viện vì yếu liệt nửa người. Một trường hợp khác, anh Đ.L. (40 tuổi, Đồng Nai), vào viện với cơn đau ngực dữ dội và được xác định nhồi máu cơ tim cấp.

TS.BS Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, cho biết trước đây bệnh tim mạch chủ yếu gặp ở người trên 60 tuổi, nay đã xuất hiện nhiều ở nhóm 30-40 tuổi, thậm chí dưới 30.

"Chúng ta đang chứng kiến một thế hệ trẻ có hệ tim mạch ‘lão hóa sớm’. Điều đáng lo là đa số không nhận biết nguy cơ cho đến khi biến cố xảy ra", bác sĩ Hùng nói.

Theo bác sĩ Hùng, nguyên nhân xuất phát từ lối sống công nghiệp ít vận động, ngồi lâu, ăn nhiều đồ nhanh, thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài và môi trường ô nhiễm. Những yếu tố này âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trẻ.

Để phòng ngừa, bác sĩ Hùng khuyến cáo người trẻ cần thay đổi nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch từ sớm. Cụ thể, nên duy trì 30 phút vận động mỗi ngày, 5 ngày/tuần, áp dụng chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, hạn chế đường, muối, chất béo và tránh xa rượu bia, thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.

Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc, kiểm soát stress và khám sức khỏe định kỳ là yếu tố quan trọng. Người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, mạch vành cần tuân thủ điều trị và tái khám thường xuyên để phòng biến chứng nguy hiểm.

"Phòng bệnh và tầm soát là hai yếu tố không thể tách rời. Phát hiện sớm bất thường tim mạch giúp can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ không qua khỏi do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ", bác sĩ Hùng nhấn mạnh.