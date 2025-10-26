Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Mua linh kiện vũ khí quân dụng trên mạng để bán và phòng thân

  • Chủ nhật, 26/10/2025 17:37 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Các đối tượng khai nhận đặt mua các linh kiện và súng trên mạng xã hội về lắp ráp, mua bán và sử dụng súng các loại, phục vụ cho mục đích săn bắn và phòng thân.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp công an các xã An Hữu, Ngũ Hiệp và Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt giữ 4 đối tượng có hành vi “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, gồm: Nguyễn Hải Đăng (SN 1990, trú ấp 4, xã An Hữu); Trần Hoài Hiếu (SN 2000, trú ấp Bình Chánh Tây, xã Ngũ Hiệp); Nguyễn Nhựt Hào (SN 2002, trú ấp Bình Thành, xã Ngũ Hiệp) và Dương Ngọc Hòa (SN 2001, cư trú ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp).

mua ban sung anh 1

Một số tang vật phạm pháp của các đối tượng. Ảnh: CA

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng Rulo, 22 hộp đạn các loại, cùng nhiều linh kiện dùng lắp ráp súng và đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua các linh kiện và súng trên mạng xã hội về để chế tạo, lắp ráp, mua bán và sử dụng súng các loại (chủ yếu là súng hơi) phục vụ cho mục đích săn bắn và phòng thân.

Kết quả giám định các khẩu súng thu giữ được từ các đối tượng đều là vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Giấu súng AK trong ống đựng cầu lông để xuất cảnh sang Campuchia

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đang điều tra mở rộng vụ vận chuyển vũ khí xuất cảnh sang Campuchia.

19:44 23/10/2025

Dùng súng hơi khí nén đi bắn chim, 2 người bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

19:23 12/10/2025

Đối tượng giấu 3 khẩu súng trong người khai để trộm chó

Công an xã Phước Hậu (Khánh Hòa) khẩn trương triển khai các biện pháp truy nóng, kiểm tra hành chính đối tượng tàng trữ vũ khí, qua đó đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn bắn đạn chì, 10 viên đạn và 2 con dao.

15:39 10/10/2025

https://vov.vn/phap-luat/mua-linh-kien-vu-khi-quan-dung-tren-mang-de-ban-va-phong-than-post1240920.vov

PV/VOV ĐBSCL

mua bán súng vũ khí quân dụng bắt giữ đối tượng vũ khí quân dụng

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý