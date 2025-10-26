Mua linh kiện vũ khí quân dụng trên mạng để bán và phòng thân

Các đối tượng khai nhận đặt mua các linh kiện và súng trên mạng xã hội về lắp ráp, mua bán và sử dụng súng các loại, phục vụ cho mục đích săn bắn và phòng thân.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp công an các xã An Hữu, Ngũ Hiệp và Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt giữ 4 đối tượng có hành vi “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, gồm: Nguyễn Hải Đăng (SN 1990, trú ấp 4, xã An Hữu); Trần Hoài Hiếu (SN 2000, trú ấp Bình Chánh Tây, xã Ngũ Hiệp); Nguyễn Nhựt Hào (SN 2002, trú ấp Bình Thành, xã Ngũ Hiệp) và Dương Ngọc Hòa (SN 2001, cư trú ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp).

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng Rulo, 22 hộp đạn các loại, cùng nhiều linh kiện dùng lắp ráp súng và đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua các linh kiện và súng trên mạng xã hội về để chế tạo, lắp ráp, mua bán và sử dụng súng các loại (chủ yếu là súng hơi) phục vụ cho mục đích săn bắn và phòng thân.

Kết quả giám định các khẩu súng thu giữ được từ các đối tượng đều là vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.