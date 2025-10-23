Mùa thu ở làng du lịch tốt nhất thế giới tại Việt Nam

Thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) là một trong hai đại diện của Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) công nhận là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc Tổ quốc, cách phường Hà Giang 154 km, ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển. Toàn thôn có 120 hộ chủ yếu là người Lô Lô, trong đó 56 hộ làm du lịch. Phần lớn các hộ còn lại trồng ngô, lúa và nấu rượu truyền thống, sinh sống tại đây gần 800 năm.

Hoàng Hiếu, hay còn gọi là Hiếu Rùa, 25 tuổi, người làm du lịch tại Tuyên Quang (Hà Giang cũ) ghi lại khung cảnh bản Lô Lô Chải trong một buổi sáng mùa thu, khi lúa đang vào độ chín vàng. Bộ ảnh được thực hiện quanh bản, từ thửa ruộng sau nhà, mái ngói âm dương đặc trưng đến con đường uốn lượn dẫn lên Cột cờ Lũng Cú.

Hiếu cho biết sáng sớm ở Lô Lô Chải có vẻ đẹp rất "tĩnh", không ồn ào hay vội vã. Ánh nắng đầu tiên chạm lên mái ngói âm dương và những thửa ruộng vàng óng khiến bản làng như bừng sáng. "So với các khung giờ khác, buổi sáng ở đây mang lại cảm giác nguyên sơ, rất bình yên", Hiếu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khi Lô Lô Chải được vinh danh là " Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 ", Hiếu cho biết anh cảm thấy tự hào và xúc động. Với anh, danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho người dân địa phương, những người làm du lịch bằng tất cả sự chân thành, vẫn giữ gìn nếp sống, phong tục và văn hóa truyền thống. Theo Hiếu, chính cách làm du lịch mộc mạc, dựa trên giá trị thật ấy là minh chứng rõ ràng cho hướng phát triển bền vững mà nhiều nơi đang hướng tới.

Hiện nay, Lô Lô Chải có khoảng 40 căn nhà trình tường, hầu hết được người dân tận dụng làm homestay phục vụ du khách. Mỗi ngôi nhà đều được giữ nguyên kiến trúc truyền thống, từ mái ngói âm dương đến cách bài trí trong không gian sinh hoạt. Bên trong, nhiều hiện vật cổ của người Lô Lô được trưng bày, giúp du khách hiểu hơn về đời sống, văn hóa của đồng bào nơi cực Bắc, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi và ấm cúng như đang ở giữa một gia đình bản địa.

Theo Hiếu, Lô Lô Chải thường đón đông du khách nhất vào dịp Tết Nguyên đán và mùa hoa nở. Điều khiến nhiều người yêu mến nơi đây không chỉ là cảnh sắc yên bình, mà còn bởi con người hiền lành, mến khách và luôn gìn giữ bản sắc riêng. Người dân làm du lịch theo cách rất tự nhiên, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình. Với Hiếu, chính sự mộc mạc và chân thành ấy là điều khiến Lô Lô Chải trở nên đặc biệt.

Anh Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, cho biết chục năm trước, khi người dân trong bản bắt đầu làm du lịch, ai cũng bỡ ngỡ, vừa làm vừa học. Cả làng vỡ òa hạnh phúc khi đón nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Nhờ làm du lịch, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, có điều kiện đầu tư cho con cái học hành, từng bước nâng cao đời sống ngay trên quê hương mình.

Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức lễ trao giải "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Trong danh sách được vinh danh năm nay, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) của Việt Nam được công nhận là 2 trong số những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới, vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia.

Đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism vinh danh, gồm: Tân Hóa (Quảng Trị), Thái Hải (Thái Nguyên), Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).