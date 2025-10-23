Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

PICTURESQUE

Trông như Ghibli nhưng là Đà Lạt

  • Thứ năm, 23/10/2025 06:20 (GMT+7)
  • 06:20 23/10/2025

Bộ ảnh "ngẫu hứng" của Đặng Đoàn Sang ghi lại khung cảnh nên thơ quanh hồ Xuân Hương trong sáng sớm, khi thành phố mờ sương, nắng vừa hé và mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn.

Da Lat anh 1

Hồ Xuân Hương trong sương sớm

Khi mặt trời vừa ló rạng sau cơn mưa đêm, Đặng Đoàn Sang (30 tuổi, sống tại Hà Nội) mang theo máy ảnh, mua một ly cà phê từ xe bán dạo rồi đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Anh ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng trên đường, vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Sương sớm chưa tan, mặt hồ phẳng lặng và phủ mờ một lớp sương mỏng. Ánh nắng đầu ngày len qua hàng thông khiến khung cảnh trở nên nên thơ, lãng mạn. Đến 8h, trời hửng nắng nhưng không gắt, bầu trời xanh trong và mây trắng nhẹ trôi. "Tới trưa và đầu giờ chiều thì mưa rào khá to, cuối ngày lại nắng nhẹ, sương mù và lạnh vào buổi tối. Đúng là được trải nghiệm 4 mùa trong một ngày ở Đà Lạt", Sang nói với Tri Thức - Znews.

Da Lat anh 2

Da Lat anh 3Da Lat anh 4

Da Lat anh 5

Da Lat anh 6Da Lat anh 7Da Lat anh 8Da Lat anh 9

Da Lat anh 10

Da Lat anh 11Da Lat anh 12

Hậu tố "Đà Lạt"

Đoàn Sang cho rằng vẻ đẹp của Đà Lạt vốn mang tính "điện ảnh", với nhiều mảng màu đan xen gợi nhớ khung hình trong các bộ phim hoạt hình Glibi. Thành phố vừa nên thơ, vừa phảng phất nét hoài cổ, được bao phủ bởi cây xanh và hoa cỏ, tạo nên vẻ đẹp đa sắc đặc trưng. Điều khiến anh ấn tượng là cách đặt tên các phường mới sau sáp nhập, như phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Anh nhận xét việc thêm hậu tố "Đà Lạt" không chỉ dễ nhớ mà còn giúp giữ vững thương hiệu du lịch, gợi cảm giác thân quen và hoài niệm cho du khách. "Với tôi, Đà Lạt là nơi đi bao nhiêu lần cũng không thấy chán, bởi nhịp sống chậm rãi, cảnh quan lãng mạn và khí hậu mát mẻ, dễ chịu", nam du khách nói.

Da Lat anh 13

Da Lat anh 14Da Lat anh 15Da Lat anh 16Da Lat anh 17

Da Lat anh 18Da Lat anh 19

Da Lat anh 20Da Lat anh 21

Da Lat anh 22

Da Lat anh 23Da Lat anh 24Da Lat anh 25Da Lat anh 26Da Lat anh 27Da Lat anh 28

Da Lat anh 29Da Lat anh 30Da Lat anh 31

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Tiếc nuối ký ức ngồi cà phê sáng sớm ở khu Hòa Bình, Đà Lạt

Những ki-ốt quen thuộc bên chợ Đà Lạt bị dỡ bỏ để lại tiếc nuối trong lòng người dân và du khách. Họ hoài niệm về góc nhỏ uống cà phê đã gắn bó suốt nhiều năm.

04:53 1/10/2025

Đà Lạt 4h sáng

Không còn những hàng quán tấp nập hay dòng người đông đúc, Đà Lạt 4h sáng hiện lên dưới ống kính của travel blogger Minh Đức mang vẻ đẹp yên bình và đầy cảm xúc.

05:20 22/8/2025

Miss Grand Vietnam 2025 'cuồng' du lịch Phú Yên, Đà Lạt

Nguyễn Thị Yến Nhi diện áo dài truyền thống ở Huế, thả dáng gợi cảm ở biển Phan Thiết (Lâm Đồng) trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

14:21 15/9/2025

Châu Sa

Ảnh: Đặng Đoàn Sang

Đà Lạt Đà Lạt thành phố Đà Lạt Đà Lạt mờ sương sương mờ Đà Lạt hồ Xuân Hương sương sớm du lịch Đà Lạt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý