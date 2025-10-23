Trông như Ghibli nhưng là Đà Lạt

Bộ ảnh "ngẫu hứng" của Đặng Đoàn Sang ghi lại khung cảnh nên thơ quanh hồ Xuân Hương trong sáng sớm, khi thành phố mờ sương, nắng vừa hé và mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn.

Hồ Xuân Hương trong sương sớm

Khi mặt trời vừa ló rạng sau cơn mưa đêm, Đặng Đoàn Sang (30 tuổi, sống tại Hà Nội) mang theo máy ảnh, mua một ly cà phê từ xe bán dạo rồi đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Anh ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng trên đường, vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Sương sớm chưa tan, mặt hồ phẳng lặng và phủ mờ một lớp sương mỏng. Ánh nắng đầu ngày len qua hàng thông khiến khung cảnh trở nên nên thơ, lãng mạn. Đến 8h, trời hửng nắng nhưng không gắt, bầu trời xanh trong và mây trắng nhẹ trôi. "Tới trưa và đầu giờ chiều thì mưa rào khá to, cuối ngày lại nắng nhẹ, sương mù và lạnh vào buổi tối. Đúng là được trải nghiệm 4 mùa trong một ngày ở Đà Lạt", Sang nói với Tri Thức - Znews.









Hậu tố "Đà Lạt"

Đoàn Sang cho rằng vẻ đẹp của Đà Lạt vốn mang tính "điện ảnh", với nhiều mảng màu đan xen gợi nhớ khung hình trong các bộ phim hoạt hình Glibi. Thành phố vừa nên thơ, vừa phảng phất nét hoài cổ, được bao phủ bởi cây xanh và hoa cỏ, tạo nên vẻ đẹp đa sắc đặc trưng. Điều khiến anh ấn tượng là cách đặt tên các phường mới sau sáp nhập, như phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Anh nhận xét việc thêm hậu tố "Đà Lạt" không chỉ dễ nhớ mà còn giúp giữ vững thương hiệu du lịch, gợi cảm giác thân quen và hoài niệm cho du khách. "Với tôi, Đà Lạt là nơi đi bao nhiêu lần cũng không thấy chán, bởi nhịp sống chậm rãi, cảnh quan lãng mạn và khí hậu mát mẻ, dễ chịu", nam du khách nói.



