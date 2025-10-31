Ngắm Lexus LS Concept - MPV cỡ lớn trang bị 6 bánh xe

Lexus lý giải cái tên LS là viết tắt của Luxury Space - nghĩa là không gian sang trọng. Mẫu MPV ý tưởng có kích thước khổng lồ đến mức cần đến 2 trục xe ở phía sau. Lexus LS Concept có tổng cộng 6 bánh xe, trong đó 4 bánh sau nhỏ hơn 2 bánh trước.