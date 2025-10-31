Ngắm Lexus LS Concept - MPV cỡ lớn trang bị 6 bánh xe

|
Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Lexus LS Concept xuất hiện dưới diện mạo một mẫu MPV hạng sang cỡ lớn.
Lexus lý giải cái tên LS là viết tắt của Luxury Space - nghĩa là không gian sang trọng. Mẫu MPV ý tưởng có kích thước khổng lồ đến mức cần đến 2 trục xe ở phía sau. Lexus LS Concept có tổng cộng 6 bánh xe, trong đó 4 bánh sau nhỏ hơn 2 bánh trước.
Hình dạng đặc trưng của cụm lưới tản nhiệt Lexus được thể hiện bằng các dải LED. Logo thương hiệu dạng chữ, phát sáng được bố trí nằm ngang hàng cụm đèn chiếu sáng chính.
Đuôi xe vuông vức với thiết kế tương lai tương tự đầu xe. Đèn hậu tạo hình chữ U kích thước lớn.
Cận cảnh bánh trước kích thước lớn và các bánh sau nhỏ hơn. Logo Lexus phát sáng ở trung tâm. Xe sử dụng bộ lốp Bridgestone to bản, bề mặt khá nhẵn.
Hình ảnh bên trong khoang hành khách của Lexus LS Concept khi cửa trượt mở ra. Hàng ghế thứ hai có thể xoay 180 độ về sau. Khoang cabin của mẫu MPV cỡ lớn có sử dụng tre làm vật liệu nội thất.
Hình ảnh do Lexus chia sẻ cho thấy mẫu MPV cỡ lớn trang bị vô lăng chữ nhật mở, phía trước người lái bố trí nhiều màn hình kích thước nhỏ. Kiểu thiết kế khoang lái này tương tự concept One of One của thương hiệu siêu sang Century.
Lexus chưa chia sẻ thông tin về hệ truyền động của LS Concept. Tuy nhiên với ngoại hình đậm chất tương lai, khả năng cao mẫu MPV cỡ lớn sẽ được trang bị hệ truyền động điện.
