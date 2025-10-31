Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngắm Lexus LS Concept - MPV cỡ lớn trang bị 6 bánh xe

  • Thứ sáu, 31/10/2025 10:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kích thước khổng lồ là một phần lý do khiến Lexus LS Concept phải trang bị đến 2 trục xe phía sau.

Lexus LS Concept anh 1

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Lexus LS Concept xuất hiện dưới diện mạo một mẫu MPV hạng sang cỡ lớn.
Lexus LS Concept anh 2

Lexus lý giải cái tên LS là viết tắt của Luxury Space - nghĩa là không gian sang trọng. Mẫu MPV ý tưởng có kích thước khổng lồ đến mức cần đến 2 trục xe ở phía sau. Lexus LS Concept có tổng cộng 6 bánh xe, trong đó 4 bánh sau nhỏ hơn 2 bánh trước.
Lexus LS Concept anh 3

Hình dạng đặc trưng của cụm lưới tản nhiệt Lexus được thể hiện bằng các dải LED. Logo thương hiệu dạng chữ, phát sáng được bố trí nằm ngang hàng cụm đèn chiếu sáng chính.

Lexus LS Concept anh 4

Đuôi xe vuông vức với thiết kế tương lai tương tự đầu xe. Đèn hậu tạo hình chữ U kích thước lớn.
Lexus LS Concept anh 5Lexus LS Concept anh 6

Cận cảnh bánh trước kích thước lớn và các bánh sau nhỏ hơn. Logo Lexus phát sáng ở trung tâm. Xe sử dụng bộ lốp Bridgestone to bản, bề mặt khá nhẵn.
Lexus LS Concept anh 7

Hình ảnh bên trong khoang hành khách của Lexus LS Concept khi cửa trượt mở ra. Hàng ghế thứ hai có thể xoay 180 độ về sau. Khoang cabin của mẫu MPV cỡ lớn có sử dụng tre làm vật liệu nội thất.
Lexus LS Concept anh 8

Hình ảnh do Lexus chia sẻ cho thấy mẫu MPV cỡ lớn trang bị vô lăng chữ nhật mở, phía trước người lái bố trí nhiều màn hình kích thước nhỏ. Kiểu thiết kế khoang lái này tương tự concept One of One của thương hiệu siêu sang Century.
Lexus LS Concept anh 9

Lexus chưa chia sẻ thông tin về hệ truyền động của LS Concept. Tuy nhiên với ngoại hình đậm chất tương lai, khả năng cao mẫu MPV cỡ lớn sẽ được trang bị hệ truyền động điện.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

