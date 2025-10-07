Nhập viện vì gout 'hành hạ' sau bữa nhậu với món khoái khẩu

Sau bữa tối với bia và hải sản, anh Ngô đau đến mức không thể đứng dậy. Bác sĩ cho biết việc chủ quan điều trị và sinh hoạt thiếu lành mạnh dễ khiến gout tái phát.

Người bệnh gout cần có chế độ ăn uống lành mạnh để tránh những biến cố sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Rạng sáng, anh Ngô (45 tuổi, sống tại Ninh Ba, Trung Quốc) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng chân trái sưng tấy, đỏ nóng và đau đến mức không thể đứng dậy.

“Đêm qua tôi chỉ ăn vài con cua, uống chút bia với bạn bè, không ngờ sáng hôm sau lại đau đớn thế này”, anh nói, giọng vẫn còn ngỡ ngàng.

Theo QQ, bác sĩ Tần Văn, Phó khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Ninh Ba, chia sẻ bệnh nhân có tiền sử tăng axit uric và từng bị gout một lần. Tuy nhiên, việc chủ quan không điều trị duy trì dẫn đến đợt tái phát nghiêm trọng hơn. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ axit uric trong máu của anh vẫn cao, khoảng 480 μmol/L.

Bác sĩ Tần cho biết đây không phải trường hợp hiếm. Cùng với thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, sinh hoạt kém lành mạnh, số người trẻ bị tăng axit uric và gout ngày càng nhiều. Bác sĩ của Bệnh viện Đại học Ninh Ba cũng từng tiếp nhận một nam sinh hơn 20 tuổi, cao 1m80, nặng 100 kg, được mẹ đưa đi khám sau khi phát hiện axit uric lên đến 600 μmol/L.

“Cậu ấy thường xuyên uống nước ngọt, ăn thức ăn chiên nướng, lại ít vận động. Nếu không thay đổi lối sống, gout sớm muộn cũng sẽ tìm đến”, vị bác sĩ chia sẻ.

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa xảy ra khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao bất thường. Thông thường, axit uric sẽ được gan xử lý rồi đào thải qua thận. Nhưng nếu cơ thể sản sinh quá nhiều hoặc thải ra không hết, axit uric sẽ tích tụ lại, tạo thành các tinh thể nhỏ lắng đọng ở khớp. Chính các tinh thể này gây viêm, sưng và đau nhức - triệu chứng đặc trưng của bệnh gout.

Cơn gout thường khởi phát vào ban đêm, người bệnh đột ngột thấy ngón chân cái, mắt cá hay đầu gối sưng đỏ, nóng rát và đau dữ dội đến mức không thể chạm vào. Nếu không kiểm soát, tinh thể urat tích tụ lâu ngày sẽ tạo thành hạt gout, phá hủy khớp, gây biến dạng, thậm chí ảnh hưởng đến thận và tim.

Các chuyên gia cảnh báo nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại có thể khiến axit uric tăng vọt. Ngoài hải sản và bia, người bệnh gout nên tránh nội tạng động vật, cá mòi, cá thu, cá trích, cá khô, tôm khô, trứng cá và rong biển. Đây là những loại chứa nhiều purin. Đồ uống có đường, kể cả loại ghi “không đường”, cũng có thể kích thích cơ thể sản sinh thêm axit uric.

Để phòng ngừa gout, bác sĩ Tần Văn khuyến cáo người dân nên ăn uống điều độ, tránh thực phẩm chứa nhiều purin và đường, duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ thận đào thải urat.

Đặc biệt, người dân nên bổ sung nhiều trái cây tươi giàu vitamin C giúp thải bớt urat ra khỏi cơ thể. Trong nhóm hải sản, sứa và hải sâm là lựa chọn an toàn hơn cho người có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, mọi người nên uống nước lọc, trà chanh loãng hoặc cà phê nhạt, và nên hạn chế bia rượu và nước ngọt. Việc tập thể dục thường xuyên cũng giúp cải thiện chuyển hóa và giảm nguy cơ tái phát. Khi có dấu hiệu sưng, nóng, đau khớp, đặc biệt là về đêm, bạn cần đi khám sớm để được điều trị đúng cách.