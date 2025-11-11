Những điểm du lịch phù hợp người độc thân

Loạt điểm đến được đề xuất cho người du lịch một mình, bất kể bạn độc thân hay yêu thích việc độc hành khám phá cảnh quan, cuộc sống bản địa.

Phú Quốc sở hữu loạt khách sạn, resort cao cấp, thích hợp cho chuyến du lịch tự thưởng Ngày độc thân. Ảnh: Đặng Thùy Dương.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của Booking.com, 62% du khách Việt Nam dự định du lịch trong nước một mình. Dịp Ngày độc thân 11/11, nền tảng trên đề xuất danh sách những điểm đến phù hợp cho chuyến độc hành.

Trong đó, Phú Quốc được đề xuất là điểm dừng chân trọn vẹn. Một ngày tại đây có thể bắt đầu bằng việc chèo kayak trên sông Cửa Cạn, thăm trang trại ong mật, câu mực đêm hay ngắm hoàng hôn buông xuống ở mũi Dinh Cậu.

Nếu muốn phiêu lưu hơn, bạn có thể tham gia tour khám phá đảo bằng thuyền kết hợp lặn ngắm san hô, ghé thăm ba hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo An Thới và thưởng thức bữa trưa hải sản tươi ngon ngay trên thuyền.

Travel blogger Vinh Gấu khám phá Hòn Rỏi - một trong những địa điểm sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang (tỉnh An Giang). Ảnh: Vinh Gấu.

Không chỉ Phú Quốc, Bangkok, Tokyo và Singapore cũng là những lựa chọn hấp dẫn cho các tín đồ du lịch một mình.

Với 42% du khách Việt dự định thực hiện chuyến "solo trip" ở nước ngoài, Bangkok (Thái Lan) là điểm đến hoàn hảo cho những ai mới xuất ngoại lần đầu. Cách Việt Nam hơn một giờ bay và không cần visa, Bangkok hấp dẫn bởi hệ thống giao thông tiện lợi, dễ dàng di chuyển giữa các điểm tham quan.

Nữ du khách Việt check-in tại chợ nổi Pattaya và núi Phật Vàng ở Bangkok, tháng 6. Ảnh: Khánh Huyền.

Tokyo (Nhật Bản) lại là thiên đường của những ai yêu nhịp sống đô thị hiện đại. Có đến 45% du khách Việt cho biết họ muốn ghé thăm một thành phố lớn trong kỳ nghỉ sắp tới, và Tokyo là lựa chọn hàng đầu. Từ tháp Tokyo, phố thời trang Harajuku, đến những chuyến xe buýt ngắm hoa anh đào hay lớp học samurai truyền thống, mỗi trải nghiệm ở Tokyo đều mang lại năng lượng và cảm hứng mới.

Trong khi đó, Singapore lại hấp dẫn du khách bởi sự gọn gàng, an toàn và đa văn hóa. Du khách có thể dạo chơi tại Gardens by the Bay, thưởng thức cua sốt ớt trứ danh, hoặc kết thúc ngày độc thân bằng ly cocktail ở rooftop bar nhìn toàn cảnh thành phố.