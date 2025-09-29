Những điều cần biết về chạy bộ giảm cân

Chạy bộ là một môn thể thao nổi tiếng tại Mỹ. Nó không yêu cầu bạn cần bất cứ dụng cụ nào và phổ biến với mọi người.

Chạy bộ xen kẽ đi bộ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Chạy bộ là một bài tập cardio, có nghĩa là nó sẽ khiến nhịp tim gia tăng và gia tăng như vậy trong một khoảng thời gian. Bài tập này có thể đốt tới tận 671 calo trong nửa tiếng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cân nặng, cường độ chạy, tình trạng sức khỏe, và có thể khác nhau ở mỗi người.

Chạy bộ giúp bạn giảm cân không?

Chạy bộ cũng là một bài tập aerobic. Aerobic có nghĩa là nó sẽ cần nhiều oxy. Chạy bộ kích thích hệ hô hấp của bạn và giúp bạn thở nhanh với sâu hơn. Phản ứng của cơ thể đối với việc có thêm oxy là mở rộng các mạch máu đưa nhiều oxy tới cơ bắp hơn.

Các bài tập cardio aerobic như chạy có thể đem lại nhiều lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Một trong số đó là kiểm soát cân nặng. Có bằng chứng khoa học cho thấy rằng bạn chỉ cần tập cardio chưa tới 3 tiếng mỗi tuần là đã có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Cách chạy bộ giảm cân vận hành không chỉ là luyện tập thể thao hàng ngày. Nếu như bạn muốn có kết quả giảm cân đều đặn, bạn phải tiêu thụ nhiều hơn số lượng calo bạn nạp vào.

Calo hoạt động như thế nào?

Khi bạn ăn hoặc uống thứ gì đó, bạn có một lượng đơn vị năng lượng nhất định. Những lượng đơn vị năng lượng đó là calo. Lượng calo bạn tiêu thụ mỗi ngày, tức là lượng calo bạn đốt hay sử dụng mỗi ngày được chia đều làm 3 phần quan trọng.

Năng lượng tiêu hao qua hoạt động thể chất. Đây là lượng calo bạn đốt khi di chuyển. Không quan trọng bạn có đang tập thể dục hay không. Bạn sẽ đốt calo kể cả khi lái xe, dọn giường hay khi tắm cùng các hoạt động khác.

Chạy bộ là môn thể thao rất tốt cho giữ dáng và giảm cân.

Năng lượng tiêu hao khi nghỉ ngơi. Đây là lượng calo bạn đốt khi cơ thể thực hiện các chức năng cơ bản nhất. Cơ thể sẽ đốt calo để thở hoặc để máu chảy quanh cơ thể.

Hiệu ứng nhiệt của thực phẩm. Đây là lượng calo bạn sử dụng để tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

Chạy bộ sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn các bài tập cardio nhẹ nhàng hơn như đi bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bài tập có cường độ càng cao, năng lượng tiêu hao qua hoạt động thể chất của bạn sẽ càng nhiều. Vậy nhưng kết quả sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sinh lý như tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và chỉ số body mass.

Thực đơn cho người chạy bộ

Một số đồ ăn để bạn có thể vừa nạp năng lượng cho cơ thể nhưng vẫn giữ được mức thâm hụt calo.

Trứng

Chúng chứa rất nhiều protein, khoáng chất, vitamin và chất béo tốt. Trứng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân mà vẫn tràn trề năng lượng mỗi khi tập luyện.

Củ dền

Củ dền là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Chúng sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó làm giảm các cơn thèm ăn và hạn chế tình trạng ăn vặt thừa thãi. Loại rau củ này cũng chứa nhiều nitrat có khả năng cải thiện và duy trì sức khỏe của hệ tim mạch. Qua đó bạn cũng khó kiệt sức khi chạy hơn.

Hummus

Đây là món sốt Trung Đông làm từ đậu gà nghiền nhuyễn trộn với bơ vừng, dầu ô liu, nước cốt chanh và tỏi. Đậu gà ở trong món ăn này là nguồn cung cấp protein tốt trong khi lại đem lại ít calo. Khoảng 3,5 ounces Hummus sẽ có chứa 8 grams protein. Bạn có thể ăn rau củ tươi chấm Hummus như một món ăn vặt và làm giảm tình trạng viêm của cơ thể.

Chạy bộ là một phương án hữu ích để khiến cơ thể cảm thấy tuyệt vời. Tuy nhiên bài tập này cũng chỉ có thể giúp bạn giảm cân được tới vậy. Kèm theo đó bạn cần phải có một chế độ ăn hợp lý và đạt được tình trạng thâm hụt calo để có thể chạm tới mục tiêu của mình.

Nếu như bạn không chắc nên ăn gì để giữ mức calo vào ở mức vừa phải mà vẫn muốn cơ thể khỏe mạnh, hãy nói truyện với một chuyên gia dinh dưỡng. Họ sẽ giúp bạn xây dựng một chế độ ăn hoàn hảo để phục vụ cho lịch trình tập luyện mỗi ngày.