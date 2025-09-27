Những mẫu ôtô nhập khẩu Malaysia nào đang bán ở Việt Nam?

|
Những năm gần đây, thị trường xe Việt chào đón nhiều ôtô mới từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó, các mẫu xe nhập khẩu từ Malaysia cũng góp mặt cùng với xe nhập Thái Lan hay Indonesia. Ảnh: Reuters.
Omoda C5 là một trong số những mẫu xe nhập khẩu từ Malaysia về Việt Nam. Xe được bán với 3 phiên bản gồm Luxury, Premium và Flagship. Phiên bản Luxury được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Trong khi 2 bản nâng cấp trang bị máy xăng 1.5L turbo. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Xe được bán với 3 phiên bản, giá dao động 499-669 triệu đồng. Trong tháng 9, khách hàng mua C5 đang được giảm 50% phí trước bạ cho phiên bản Luxury, trị giá 25 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Một mẫu xe khác cũng được nhập khẩu từ Malaysia là Geely Coolray. Tại thị trường Malaysia, mẫu ôtô được bán dưới tên Proton X50. Xe được trang bị động cơ JLH-3G15TD tăng áp đơn dung tích 1.5L đi cùng hộp số tự động 7 cấp DCT, sản sinh công suất 177 mã lực ở 5.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 255 Nm. Ảnh: Đan Thanh.
Geely Coolray được bán với 3 phiên bản, giá dao động 538-628 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.
Vào tháng 4, đại diện Volkswagen từng hé lộ kế hoạch ra mắt chiếc SUV thuần điện Volkswagen ID.4 tại Việt Nam giai đoạn 2025-2026. Mẫu xe sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, kích thước ngang những chiếc xe hạng B-C. Ảnh: Paultan.
Tại thị trường Malaysia, xe được bán với nhiều phiên bản động cơ, cho công suất lần lượt 168-335 mã lực, mô men xoắn dao động 310-679 Nm. Nếu về Việt Nam, đây sẽ là cái tên tiếp theo thuộc nhóm ôtô nhập khẩu Malaysia. Ảnh: Top Gear.
Yamaha Y15ZR SE là mẫu xe máy thuộc phiên bản giới hạn, được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia và phân phối tư nhân ở Việt Nam. Tại quê nahf, Y15ZR mang tên Exciter 150. Ảnh: Phúc Hậu.
Phiên bản đặc biệt này được bán giới hạn chỉ 25 chiếc tại Việt Nam, giá vượt mốc 50 triệu đồng. Tại Việt Nam, đối thủ chính của Yamaha Y15ZR ở phân khúc xe côn tay underbone 150 cc sẽ là Honda Winner X, hiện có giá 46,1 triệu đồng. Yamaha Exciter 155 VVA (từ 48,2 triệu đồng) cũng được xem là đối thủ của Y15ZR. Ảnh: Phúc Hậu.
Yamaha 135LC Fi cũng là một mẫu underbone được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Với số lượng giới hạn cùng nguồn gốc nhập khẩu, thời điểm mở bán, chiếc 135LC Fi có giá không dưới 100 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
Honda Dash 125 cũng được bán tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân từ Malaysia. Xe có giá khoảng 1.495 USD tại Malaysia nhưng lên đến hơn 80 triệu đồng khi về tay người dùng Việt. Ảnh: Phúc Hậu.
