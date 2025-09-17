Rắn độc tấn công, người đàn ông nhập viện trong đau đớn

Nhập viện với bàn chân sưng nề, đau nhức dữ dội do rắn lục xanh cắn, người bệnh lập tức được bác sĩ điều trị bằng huyết thanh kháng nọc. Sau 7 ngày, ông hồi phục tốt.

Người đàn ông 68 tuổi (trú tại Phú Long, Ninh Bình) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng sưng nề lan rộng ở mu bàn chân phải, kèm bầm tím và đau nhức dữ dội. Người bệnh tỉnh táo, song da và niêm mạc nhợt, củng mạc mắt vàng, có xuất huyết dưới da và sưng nề quanh vết cắn.

Bàn chân người bệnh thời điểm nhập viện. Ảnh: BVCC.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiến hành thăm khám, chỉ định xét nghiệm đông máu và tổng phân tích tế bào máu, sau đó chẩn đoán bệnh nhân nhiễm độc nọc rắn lục xanh.

Ông được xử trí vết thương, tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục tre tinh chế, kết hợp kháng sinh, truyền dịch, dinh dưỡng và được theo dõi sát để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, tổn thương đa cơ quan.

Nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng sưng nề, đau và nguy cơ hoại tử của người bệnh giảm nhanh. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện.

Theo bác sĩ Hoàng Xuân Nam, khoa Hồi sức tích cực - Phòng chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, người bị rắn cắn nếu không được sơ cứu và điều trị kịp thời có thể nguy hiểm tình mạng hoặc để lại di chứng nặng nề.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã ổn định. Ảnh: BVCC.

Triệu chứng khi bị rắn độc cắn thay đổi tùy loại rắn. Ở vị trí vết cắn, nạn nhân thường sưng nề, đau nhức dữ dội, có thể chảy máu, rỉ dịch hoặc hoại tử mô; đôi khi để lại dấu răng với hai chấm nhỏ cách nhau khoảng 1-2 cm.

Toàn thân có thể xuất hiện buồn nôn, chóng mặt, khó thở, mệt mỏi, tụt huyết áp. Trường hợp nặng, người bệnh có thể co giật, liệt cơ hô hấp nếu bị rắn hổ mang cắn, hoặc rối loạn đông máu, chảy máu không cầm khi bị rắn lục cắn.

Bác sĩ Nam khuyến cáo khi bị rắn độc cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, cố định chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim, hạn chế vận động. Không garo, không rạch vết thương, không hút nọc, không chườm đá hoặc dùng thuốc dân gian. Cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế trong vòng 30-60 phút, đồng thời ghi nhớ đặc điểm con rắn để bác sĩ lựa chọn huyết thanh phù hợp.