Sạt lở, đá lăn trên bán đảo Sơn Trà sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà đã xảy ra sạt lở đất, đá lăn xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Bán đảo Sơn Trà sở hữu nhiều bãi tắm hoang sơ và cung đường hiking hấp dẫn du khách. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Chiều 4/11, Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có báo đầu về tình hình thiệt hại sau mưa lũ và việc ứng phó sạt lở tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

Theo BQL, tuyến đường Yết Kiêu - đỉnh Bàn Cờ ghi nhận một điểm sạt lở, cách hạt kiểm lâm khoảng 100 m về hướng lên đỉnh. Trên tuyến Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ, có hai điểm sạt lở đá, cách suối Ôm khoảng 500 m.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort xuất hiện một điểm sạt lở đất, tràn xuống mặt đường, cùng với vết nứt kè taluy dương ở khu vực vườn hoa - nơi người dân và du khách thường tụ tập ngắm cảnh - có nguy cơ sạt lở cao. Riêng tuyến Cây đa và Hố sâu hiện chưa ghi nhận sạt lở.

Một số địa điểm ghi nhận tình trạng sạt lở, đất đá đổ xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách. Ảnh: BQL.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phan Minh Hải - Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết sau khi phát hiện các điểm nguy hiểm, BQL đã cắm biển cảnh báo, căng dây, chốt chặn và thông báo tạm dừng lưu thông, tham quan toàn bộ bán đảo Sơn Trà từ ngày 3/11. Các lực lượng chức năng gồm Công an, Biên phòng, Ban quản lý rừng đặc dụng và các đơn vị liên quan được huy động để kiểm soát đầu tuyến, hướng dẫn người dân và du khách.

BQL khuyến cáo, người dân và du khách tuyệt đối không tự ý di chuyển vào khu vực bán đảo Sơn Trà trong thời gian tạm dừng hoạt động. Khi thời tiết mưa to, gió lớn hoặc sương mù dày, cần hạn chế di chuyển tại các khu vực đèo dốc, suối và vùng có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, du khách không nên đến khu vực bờ đá, ghềnh và ven biển khi sóng lớn để tránh tai nạn do trượt ngã hoặc bị sóng cuốn.

Đối với các bãi biển du lịch Đà Nẵng, tuy không ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng, song mưa và sóng lớn đã cuốn theo lượng lớn rác, bèo tấp vào bờ dọc các tuyến biển Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành.

Tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, sóng lớn đánh cát lên vỉa hè, gây nguy cơ sạt tại khu vực Paradise Beach Bar (bãi Mỹ An). Ban quản lý đã yêu cầu Xí nghiệp Môi trường Sông Biển tăng cường nhân lực, phương tiện thu gom và xử lý rác tồn đọng dưới biển, sát bờ kè.

BQL đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia dọn vệ sinh tại hai tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành. Ảnh: BQL.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khoảng chiều 6/11 bão sẽ tiến vào vùng biển miền Trung và ảnh hưởng trực tiếp từ đêm ngày 6 đến 9/11 trong khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ven biển có thể xuất hiện gió bão cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14, kèm theo mưa lớn trên diện rộng.

Trong điều kiện thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp những ngày tới, BQL đề nghị người dân, du khách tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.