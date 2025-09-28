Sẽ có Mercedes-Benz GLA hybrid và thuần điện?

Những hình ảnh rò rỉ từ đợt lái thử tại Đức cho thấy không chỉ phiên bản thuần điện, Mercedes-Benz còn phát triển thêm tùy chọn động cơ hybrid cho GLA mới.

Sau khi ra mắt CLA sedan hồi tháng 3, Mercedes tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe cỡ nhỏ trên nền tảng MMA. Trong vòng 5 năm tới, hãng sẽ tung ra thêm hai mẫu xe gầm cao, gồm GLB thế hệ mới và GLA, mẫu xe đang chạy thử nghiệm.

Trước đó, truyền thông quốc tế từng bắt gặp GLA bản thuần điện. Lần này, nguyên mẫu hybrid bị lộ diện ở cự ly gần, hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý.

Dù dùng chung khung thân, bản điện có lưới tản nhiệt đóng kín, trong khi bản hybrid vẫn cần khe hút gió cho động cơ. Thiết kế cụ thể của GLA mới chưa lộ rõ, nhưng nhiều khả năng tương tự phong cách lưới tản nhiệt mới trên GLC 2026 ra mắt tại triển lãm Munich (Đức).

Thiết kế mới của GLA bản hybrid khá giống dòng GLC cùng nhà. Ảnh: Carscoops.

Đèn chiếu sáng của GLA cũng theo hướng đồng bộ với GLC với dải LED ban ngày thẳng kết hợp họa tiết ngôi sao. Tuy nhiên, cụm đèn hậu lại khác biệt với vòng LED ôm quanh đèn chính, kéo dài từ hông sau sang cửa cốp, có thể còn nối liền sang bên kia như một dải phanh. Chi tiết này không xuất hiện trên bản GLA EV lộ diện hồi tháng trước.

Theo kế hoạch, GLA thuần điện sẽ ra mắt năm 2026, dùng hệ thống điện 800 V, công suất tối đa 349 mã lực với cấu hình 2 động cơ, dẫn động 4 bánh.

Sang 2027, bản hybrid sẽ xuất hiện với động cơ xăng 1.5L, pin 1.3 kWh, công nghệ điện 48 V và motor điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép 8 cấp. Bản dẫn động cầu trước dự kiến đạt 161 mã lực, trong khi bản 4Matic mạnh 188 mã lực.