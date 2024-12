Sense Vietnam by Lexus - khơi dậy tinh hoa ẩm thực độc bản

Không chỉ có những mẫu xe sang, Lexus luôn mang tới những trải nghiệm kết nối cảm xúc. Điều này đã được tìm thấy ở Sense Vietnam by Lexus, hành trình khám phá ẩm thực độc bản.

Omotenashi - tinh thần hiếu khách - là một trong những giá trị được người Nhật coi trọng. Lexus cũng là một trong số ít hãng xe sang hiện nay hoạt động với triết lý và định hướng chăm sóc khách hàng với tên gọi Omotenashi. Không chỉ chú trọng vào việc sản xuất và cung cấp những mẫu xe chất lượng, xứng tầm tới khách hàng, việc chăm sóc trải nghiệm đa giác quan được thương hiệu Nhật Bản đặc biệt quan tâm.

Tại Việt Nam, Lexus là hãng xe sang tiên phong gắn kết người dùng trong hành trình trải nghiệm thương hiệu thông qua cách khám phá các cung đường, nguyên liệu bản địa và hương vị nguyên bản. Năm 2022, các đêm tiệc The Lexus Festive đã được tổ chức thành công, mang tới những trải nghiệm sang trọng riêng biệt tới từng cá nhân. Tiếp nối tinh thần đó, Sense Vietnam by Lexus mở ra một hành trình khám phá Việt Nam với những vùng đất và ẩm thực độc bản được sáng tạo tỉ mỉ, công phu.

Hành trình Sense Vietnam by Lexus đưa những người tham gia trải nghiệm (doanh nhân, giám đốc sáng tạo, travel blogger, nghệ sĩ, tác giả sách...) đi từ những cung đường biển xanh Nam Trung Bộ đến vùng cao nguyên Lang Biang lộng gió. Qua mỗi vùng đất, mọi người lại có dịp khám phá ẩm thực vùng miền đa dạng với những bữa ăn được thiết kế đặc trưng. Lấy chủ đề sáng tạo “From Garden to Gourmet”, những nghệ nhân ẩm thực hàng đầu sẽ đưa vị giác của những người tham gia trải nghiệm bước vào hành trình du ngoạn, thưởng thức những hương vị mới lạ của biển cả lẫn núi rừng.

Hành trình Sense Vietnam bắt đầu bằng con đường xanh ven biển xinh đẹp từ Cam Ranh đi qua vịnh Vĩnh Hy. Vùng vịnh với những bãi biển hoang sơ trải dài hòa quyện với màu xanh của Vườn Quốc gia Núi Chúa. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Phan Rang, vùng đất của những trầm tích cổ hàng nghìn năm của người Chăm và nguồn hải sản đa dạng mang hương vị riêng biệt.

Dưới bàn tay chế biến khéo léo của chef Alain Nguyen, thực khách có thể cảm nhận sự tỉ mỉ trong từng khâu chế biến kết hợp nguồn nguyên liệu tươi ngon. Alain Nguyen tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Ẩm thực Paris Ferrandi danh tiếng và có nhiều năm làm việc tại các nhà hàng cao cấp đạt sao Michelin ở Pháp. Từ năm 2016, anh trở về Việt Nam và lựa chọn Phan Rang để sinh sống với mục tiêu góp phần thúc đẩy, phát triển ẩm thực của vùng đất này.

Bàn tiệc Sense Vietnam by Lexus tại Phan Rang hấp dẫn thực khách bằng những bằng những món ăn được chế biến từ chính sản vật của vùng đất này như gỏi sứa Ninh Chữ, ốc giác hấp sả, tôm sú nướng tỏi Phan Rang, cá mú hầm sốt đậu tương và đùi cừu Ninh Thuận hun khói.

“Khi tâm hồn ta rộng mở, ta phơi phới nghư tuổi xuân đôi mươi, ta thấy gió mơn man trên từng milimet nhỏ nhất của da thịt, ta hít hà mùi của rừng, ta ngắm cái sắc xanh của biển, ta nghe tiếng sóng lao xao, ta nếm vị độc bản được thiết kế riêng bởi chef Alain Nguyễn trong một không gian tuyệt đẹp giữa trời đêm lộng gió”, reviewer Trần Giáp bồi hồi chia sẻ lại cảm xúc từ chuyến đi.

Tạm biệt miền biển đầy nắng và gió, những chiếc Lexus Hybrid tiếp tục lăn bánh, đưa cả đoàn vượt qua đèo Ngoạn Mục quanh co, hướng tới huyện Lạc Dương - nóc nhà của Tây Nguyên, nơi có độ cao trung bình 1.700 m. Giữa cao nguyên Lang Biang hùng vĩ với tiết trời se lạnh, cả đoàn nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi được chế biến hoàn toàn thủ công, trước khi thưởng thức bữa tiệc do chef Thảo Na - người từng làm việc tại khách sạn Park Hyatt Paris Vendome nổi tiếng - chuẩn bị. Với kinh nghiệm làm việc ở Pháp, Thảo Na khéo léo kết hợp phong cách ẩm thực Đông Tây để tạo nên bàn tiệc hấp dẫn mang nét châu Âu nhưng không làm mất đi hương vị địa phương.

“Trên hành trình Sense Vietnam by Lexus này, tôi có cơ hội được làm một hành khách - đầu bếp hạnh phúc… Tôi và các bạn trong nhóm của mình được nấu ăn và chia sẻ câu chuyện giữa rừng thông reo với những người bạn mới. Phải chăng đây là chất xúc tác kỳ diệu khiến ẩm thực trở thành một tác phẩm nghệ thuật như mọi người vẫn hay nói?", Chef Thảo Na cho biết.

Người đầu bếp chia sẻ thêm: "Rồi càng đi, cùng trải nghiệm, càng thích thú, hiểu hơn, cảm nhận và ngưỡng mộ cách Lexus muốn đưa thông điệp đến với khách hàng của họ. Giống như khi tôi mang một món ăn tới thực khách, nó không chỉ đơn giản là một món ăn mà là cả lòng hiếu khách, sự thấu hiểu tinh tế và mong muốn thực khách được vui vẻ, hạnh phúc với những món ăn tưởng quen mà hương vị lại rất mới lạ.

Sự chân thành sẽ chạm đến trái tim, đó là cảm xúc hạnh phúc khi thấy mọi người đều thưởng thức trọn vẹn sạch sẽ các đĩa đồ ăn. Đấy cũng là cảm xúc của tôi và tất cả khi chuyến đi kết thúc. Không ai muốn chia tay…”.

Nhà báo Thủy Phạm, thành viên tham gia hành trình Sense Vietnam by Lexus, chia sẻ: "Với chủ đề 'From Garden to Gourmet', thực đơn của Thảo Na là sự kết hợp giữa kỹ thuật nấu ăn cao cấp nổi tiếng của Pháp và sự trân trọng văn hóa tuyệt đẹp của vùng đất Lạc Dương. Thật khó tưởng tượng được tại Đà Lạt, Thảo Na lại có thể tìm thấy trứng cá tầm tươi từ trang trại 25 năm tuổi, hay trứng gà Hiraki theo công nghệ Nhật Bản và đưa cả những thức bình dân như bánh tráng nướng, rau dền cơm, cà tím... lên bàn tiệc. Tất cả tạo nên một bản hòa ca tinh tế, đầy sáng tạo: Măng tây trắng kết hợp với trứng Hiraki từ trang trại Đà Lạt và kem Caviar, nước hầm atiso dùng kèm bánh Ravioli gan ngỗng, hoa cơm cháy làm kem cùng hồng treo gió Đà Lạt".

Trải nghiệm thưởng thức ẩm thực giữa núi rừng Lạc Dương trở nên tròn đầy nhờ những ly rượu vang của sommelier Huy Nguyễn - quán quân Sopexa Best Sommelier in French Wine 2017, á quân Ambassadeur du Monde du Vin 2024 và từng thực tập tại nhà rượu Weingut von Winning của Đức. Điều đáng nói là anh khéo léo kết hợp các loại rượu vang cao cấp Champagne Blanc de Blanc, Viognier, Pinot Noir với những món truyền thống, không những không làm mất đi hương vị của món mà còn tạo nên bản hòa ca mới lạ cho vị giác.

Sommelier Huy Nguyễn chia sẻ: "Hành trình Sense Vietnam by Lexus để lại trong tôi dư vị ngọt ngào và đầy lưu luyến. Chuyến đi không chỉ mang đến những trải nghiệm, sự gắn kết với những người bạn đồng hành tuyệt vời mà còn thăng hoa nét đẹp của nghệ thuật ẩm thực theo tinh thần nguyên bản (authentic) – tinh hoa (refined) – sáng tạo (imaginative). Trong đó, những tầng lớp mùi vị trong thức uống được tuyển chọn là vẻ đẹp nguyên bản của thời gian, là tinh hoa của thiên nhiên và là sự sáng tạo từ nghệ nhân kiến tạo thức uống đó. Những ly vang mở ra một không gian hoàn hảo cho những tâm hồn yêu phong cách sống riêng và thích chia sẻ những câu chuyện thú vị xoay quanh sản phẩm hay về cuộc sống. Đây không chỉ là một trải nghiệm về các tầng hương vị, mà còn là cơ hội để những người xa lạ trở nên cởi mở gần gũi hơn”.

Giống như những Takumi (nghệ nhân cao cấp) với kỹ năng bậc thầy chế tác các chi tiết trên chiếc Lexus, các nghệ nhân ẩm thực với đôi bàn tay khéo léo, vị giác tinh tường và sự sáng tạo đã mang đến những hương vị độc bản có một không hai.

Hành trình 4 ngày 3 đêm của Sense Vietnam by Lexus trôi qua nhưng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những người tham gia trải nghiệm. Không đơn thuần chỉ là một chuyến đi để thưởng thức ẩm thực, đó còn là hành trình khám phá những nẻo đường của Tổ quốc, hành trình đi để thấy Việt Nam qua lăng kính khác.

Đồng hành cùng những thực khách của Sense Vietnam by Lexus là bộ 3 xe hybrid: Lexus ES 300h, NX 350h và RX 500h F Sport Performance. Sở hữu hệ thống khung gầm vững chắc cùng khả năng phản hồi lái nhạy bén, Lexus mang đến một kết nối liền mạch, trực quan giữa người lái và xe.

Hành trình Sense Vietnam by Lexus phải băng qua không ít con đường khó đi, như cung đường đèo Ngoạn Mục dài gần 20 km với nhiều khúc cua tay áo, song những chiếc xe của Lexus đều băng qua một cách đơn giản. Nói không ngoa, đó đều là những “tuấn mã” vừa sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ cho những chuyến offroad. Tập trung giá trị vào hiệu suất vận hành, hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng cùng 2 mô tơ điện mang tới sức vọt ấn tượng khi tăng tốc, trong khi hệ dẫn động 4 bánh Direct4 của Lexus mang tới khả năng điều chỉnh cân bằng trước sau rất tốt, giúp tăng độ bám đường và sự ổn định khi di chuyển, đặc biệt khi xe đi vào những khúc cua.

Trong khi đó, bộ 3 hybrid này cũng làm rất tốt một yếu tố quan trọng của những dòng xe sang là khả năng triệt tiêu tiếng ồn khỏi khoang cabin nhờ vật liệu giảm âm 3 lớp, từ đó giúp các nhân vật trải nghiệm hành trình Sense Vietnam by Lexus tận hưởng những chuyến đi đắm chìm trong không gian nội thất sang trọng, hiện đại cùng khung cảnh thiên nhiên nên thơ.

Ông Aiko Toyoda, cựu lãnh đạo Lexus, từng nói: "Lexus không đơn thuần tạo nên những phương tiện vận chuyển. Chúng tôi đánh thức mọi giác quan của khách hàng trong cả hành trình trải nghiệm thương hiệu". Với Sense Vietnam by Lexus trên bộ 3 xe hybrid của thương hiệu Nhật Bản, điều đó đến từ những cú nhấn ga đầy phấn khích, những tình huống tăng tốc đầy mạnh mẽ hay những pha ôm cua chính xác. Chưa kể những mẫu xe hybrid này còn đóng góp vào việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường, giá trị mà Lexus luôn đề cao trong quá trình phát triển.

Hành trình Sense Vietnam by Lexus chính là cách thương hiệu đưa người dùng được tận hưởng cảm giác thích thú trên mọi phương diện. Đúng như travel blogger, tác giả sách Trung Nghĩa chia sẻ: “Những trải nghiệm độc đáo do Lexus mang lại cảm xúc bất ngờ cho chúng tôi, không chỉ từ chất lượng của những chiếc xe công nghệ hybrid như ES300h, NX350h hay RX500h F SPORT Performance mà còn là trải nghiệm sang trọng riêng biệt cho mỗi cá nhân trên hành trình kết nối cảm xúc khó quên. Tin rằng Lexus sẽ tiếp tục sứ mệnh tiên phong, đặt trọn tâm huyết nâng tầm trải nghiệm lái ưu việt cũng như khai mở mọi giác quan sáng tạo từ mọi người”.