“Siêu trái cây” bình dân với loạt công dụng khiến bạn bất ngờ

Giàu vitamin C gấp rưỡi cam, ít calo, nhiều chất xơ và hợp chất chống oxy hóa, quả ổi không chỉ giúp tăng sức đề kháng, làm đẹp da mà còn hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và cân nặng hiệu quả.

Ổi là nguồn vitamin A tự nhiên tốt cho thị lực. Ảnh: iStock.

Không chỉ là loại quả dân dã quen thuộc với người Việt, ổi còn được xem là “siêu trái cây” của tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và những lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch đến làm đẹp da và bảo vệ tim mạch - quả ổi nhỏ bé mang trong mình nhiều giá trị sức khỏe khiến bạn bất ngờ.

Nguồn dưỡng chất dồi dào

Ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất, thậm chí cao gấp 1,5 lần cam tính theo cùng trọng lượng. Mỗi 100g ổi cung cấp khoảng 33 kcal, 0,6g protein và 7,7g carbohydrate, đồng thời là nguồn vitamin B6, canxi, magie, sắt và kẽm tự nhiên.

Đặc biệt, ổi chứa nhiều chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa như lycopene, quercetin và polyphenol - những hợp chất giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa và viêm nhiễm. Chính vì thế, việc duy trì thói quen ăn ổi thường xuyên có thể mang lại nhiều tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ thị lực và bảo vệ đôi mắt

Dù không chứa nhiều beta-carotene như cà rốt, ổi vẫn là nguồn vitamin A tự nhiên giúp duy trì võng mạc khỏe mạnh và ngăn ngừa khô mắt.

Quả ổi nhỏ bé nhưng mang nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: iStock.

Bổ sung ổi vào chế độ ăn cùng các thực phẩm giàu vitamin A khác giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng và giảm nguy cơ suy giảm thị lực theo tuổi tác - một trong những vấn đề phổ biến ở người lớn tuổi.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của ổi là khả năng cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Nhờ giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, ổi giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần một quả ổi nhỏ mỗi ngày đã có thể cung cấp tới 12% lượng chất xơ khuyến nghị, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm cảm giác đầy hơi và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Ổn định đường huyết - tốt cho người tiểu đường

Nhờ chỉ số đường huyết thấp và tải lượng đường nhỏ, ổi là lựa chọn an toàn cho người mắc tiểu đường.

Chất xơ trong ổi giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, ngăn tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn. Một số nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất lá ổi có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C là “chìa khóa vàng” của hệ miễn dịch - và ổi chính là một trong những nguồn cung cấp dồi dào nhất. Chỉ cần một quả ổi trung bình có thể cung cấp lượng vitamin C gấp 2-3 lần nhu cầu hàng ngày.

Ăn ổi hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh: iStock.

Vitamin C giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường khả năng chống lại virus và vi khuẩn, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi sau ốm. Đặc biệt, ăn ổi thường xuyên trong mùa lạnh giúp cơ thể chống lại cảm cúm, ho hoặc viêm họng nhẹ.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Không chỉ tốt cho sức khỏe, ổi còn là “người bạn” tuyệt vời của làn da.

Chống oxy hóa và bảo vệ da: Vitamin C, lycopene và polyphenol trong ổi giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Tăng độ săn chắc: Collagen - loại protein quyết định độ đàn hồi của da - được tổng hợp tốt hơn khi cơ thể đủ vitamin C. Ăn ổi thường xuyên giúp da căng bóng, hạn chế chảy xệ.

Dưỡng ẩm tự nhiên: Ổi chứa nhiều nước và chất xơ, giúp duy trì độ ẩm, mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

Giảm viêm, dị ứng: Tính kháng viêm tự nhiên của ổi giúp làm dịu kích ứng da, đặc biệt hữu ích với người có làn da nhạy cảm hoặc dễ nổi mụn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng calo thấp, nhiều nước và chất xơ cao, ổi là món ăn lý tưởng cho người đang trong quá trình giảm cân. Ăn ổi giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn đảm bảo bổ sung đủ vitamin, khoáng chất thiết yếu.

Dù vậy, giảm cân là quá trình cần sự cân bằng tổng thể. Hãy kết hợp việc ăn ổi với chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện đều đặn và nghỉ ngơi đúng cách để đạt hiệu quả bền vững.

Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Ổi mang lại nhiều lợi ích cho hệ tim mạch nhờ chứa chất chống oxy hóa, kali và chất xơ.

Giảm cholesterol và triglyceride: Các nghiên cứu cho thấy ăn ổi thường xuyên giúp giảm cholesterol “xấu” (LDL), từ đó hạ nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ổn định huyết áp: Kali trong ổi giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch.

Cải thiện lưu thông máu: Chất xơ hỗ trợ tuần hoàn máu, giúp tim hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ bệnh mạch vành.

Ổi - món quà thiên nhiên cho sức khỏe

Từ việc cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết đến chăm sóc làn da và bảo vệ tim mạch, ổi xứng đáng được xem là một trong những “siêu trái cây” lành mạnh nhất.

Dù vậy, bạn cũng nên ăn ổi ở mức vừa phải và đa dạng hóa khẩu phần với các loại trái cây khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Nếu có bệnh lý đặc thù như tiểu đường, dạ dày hay rối loạn tiêu hóa, hãy tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi điều chỉnh chế độ ăn.

Ổi không chỉ là món quà ngọt ngào của thiên nhiên, mà còn là bí quyết đơn giản để bạn sống khỏe, đẹp và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.