Sở thích du lịch xa xỉ của rich kid Tiên Nguyễn

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên (sinh năm 1997), con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô nổi tiếng với thú chơi hàng hiệu, thường xuyên cùng mẹ là khách mời ở các tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, hiện điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Ngoài sở thích xa xỉ trên, cô còn thường xuyên xuất hiện tại các điểm du lịch trong và ngoài nước, check-in tại các resort sang trọng.

Năm 2025, Tiên Nguyễn không đăng tải nhiều hình ảnh du lịch. Song, 2024 và 2023 là những năm du lịch đỉnh điểm. Tháng 12/2024, cô đón Giáng sinh tại Intercontinental Peninsula Da Nang - resort 5 sao tọa lạc trên vịnh biển riêng thuộc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Đây là nơi nghỉ dưỡng được cô yêu thích nhất. Tại đây, Tiên Nguyễn đã tận hưởng dịch vụ đẳng cấp và bữa ăn phong cách Nhật Bản đắt đỏ. Được biết, giá một đêm nghỉ tại resort này từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Tiên Nguyễn diện váy đen, chụp ảnh tại nhà thờ chính tòa Duomo Milano (Italy). Nhà thờ này khởi công xây dựng năm 1386 với gần 80 kiến trúc sư từ khắp châu Âu tham gia thiết kế và xây dựng, mất hơn 500 năm mới hoàn thành.

Tháng 3/2024, Tiên Nguyên đưa thú cưng đến nghỉ dưỡng tại một resort ở xã Hồ Tràm (TP.HCM). Trên người cô là "cây hàng hiệu" với quần áo hoạ tiết gốm sứ xanh - trắng đặc trưng của Dolce & Gabbana (D&G), chiếc túi trắng với trái tim vàng cũng là mẫu Dolce & Gabbana Devotion Bag biểu trưng của thương hiệu này.

Chuyến du lịch nước ngoài đầu năm 2024 của Tiên Nguyễn là thành phố Tokyo (Nhật Bản). Cô diện trang phục ôm sát màu đèn, khoác áo lông bên ngoài, thả dáng tại ngã 4 Shibuya. Trang cá nhân, cô viết: "Phải lòng Tokyo, một thành phố đặc trưng là những bát mì ramen".

Con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn đặc biệt thích du lịch biển, từng đặt chân đến vùng biển đẹp ở các quốc gia như Italy, Mexico, Mỹ... Cuối năm 2023, cô đến "thiên đường" biển Cancun (Mexico). Bãi biển này nổi tiếng với làn nước trong vắt, khi gần bờ là màu xanh ngọc nhẹ, ra xa dần chuyển sang xanh cobalt đậm. Cát ở Cancún trắng mịn như bột, ngay cả khi trời nắng gắt nhờ được hình thành từ san hô nghiền tự nhiên.

Tiên Nguyễn check-in tại một quán bar trên sân thượng ở Paris (Pháp), sau lưng là nhà thờ Saint-Eustache. Cô cho biết trong chuyến du lịch, điều lạ lẫm nhất là việc đón hoàng hôn lúc 22h. Tại châu Âu, mặt trời lặn rất muộn vào mùa hè, chỉ tối hẳn sau 23h.

Tháng 4/2023, cô đến thăm khu công viên sinh thái Xcaret (Mexico). Khu công viên được xây dựng quanh một vịnh tự nhiên và hệ thống sông ngầm, có thể vừa bơi lội, vừa khám phá rừng nhiệt đới. Với chiều rộng 80 hecta, Xcaret có hàng chục khu vực tham quan khác nhau, từ rừng, biển, hang động đến khu văn hóa bản địa.

