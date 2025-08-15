Sở Y tế TP.HCM cảnh báo Phòng khám đa khoa Tháng Tám

Sở Y tế đánh giá Phòng khám đa khoa Tháng Tám là một trong những cơ sở thuộc “danh sách đen” vì tái phạm nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe người bệnh.

Phòng khám liên tục bị tố vẽ bệnh moi tiền. Ảnh: Medinet.

Những ngày qua, Sở Y tế TP.HCM nhận nhiều phản ánh từ người dân về việc Phòng khám đa khoa Tháng Tám (quận 3 cũ) ban đầu tư vấn phá thai nội khoa với giá thấp. Nhưng khi thực hiện thủ thuật lại liên tục thông báo phát sinh bệnh, yêu cầu đóng thêm tiền.

Có trường hợp chi phí bị đẩy lên hàng chục triệu đồng. Một bệnh nhân phá thai hơn 8 tuần phản ánh bị nhân viên cố tình gây đau để buộc sử dụng “gói đặc biệt” giá 26 triệu đồng.

Ngày 13/8, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế phối hợp chuyên gia sản, ngoại khoa và UBND phường Xuân Hòa kiểm tra đột xuất tại cơ sở Phòng khám đa khoa Tháng Tám.

Ban đầu, phòng khám chỉ xuất trình hồ sơ bệnh án ngày 6/8 với chẩn đoán thai 8 tuần 3 ngày, không đơn thuốc và phiếu thu 580.000 đồng. Bác sĩ L.H.L, người trực tiếp điều trị giải trình bệnh nhân chỉ khám, không làm thủ thuật.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đưa ra các phiếu thu do bệnh nhân cung cấp (gồm 2 phiếu phí kế hoạch hóa: 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng), hơn một giờ sau, phòng khám mới xuất trình hồ sơ thứ hai ghi ngày 7/8: "Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không".

Kết quả kiểm tra cho thấy Phòng khám đa khoa Tháng Tám đã cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt (chỉ được phép phá thai đến 7 tuần). Ngoài mức phạt tiền tối đa, phòng khám bị tước giấy phép hoạt động 4 tháng, bác sĩ phụ trách bị tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.

Hồ sơ của Sở Y tế cho thấy bác sĩ L.H.L. từng bị xử phạt ngày 30/1/2024 với 3 hành vi vi phạm, trong đó có chỉ định dịch vụ vì vụ lợi; hình phạt bổ sung là tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.

Trước đó, ngày 6/11/2024, Phòng khám đa khoa Tháng Tám cũng bị xử phạt do phá thai 18 tuần, vượt quá phạm vi chuyên môn và bị tước giấy phép hoạt động 4 tháng, tước chứng chỉ hành nghề người phụ trách 3 tháng.

Sở Y tế đánh giá Phòng khám đa khoa Tháng Tám là một trong những cơ sở thuộc “danh sách đen” vì tái phạm nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe người bệnh. Cơ quan này kiến nghị cần áp dụng biện pháp mạnh hơn như tước giấy phép vĩnh viễn, đình chỉ hành nghề vĩnh viễn với cá nhân vi phạm.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an TP.HCM để điều tra. Sở Y tế khuyến cáo người dân không vội chi trả các khoản phí bất thường, đồng thời liên hệ ngay đường dây nóng 0967.771.010 hoặc 0989.401.155 khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh, moi tiền”.