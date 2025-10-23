Streamer LMHT đời đầu của Việt Nam đột ngột qua đời

Bảng cáo phó do gia đình đăng tải trên Fanpage của Snake Nidalee (Lê Hùng Dân) khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ và thương xót.

Streamer Snake Nidalee hưởng dương 37 tuổi. Ảnh: Snake Nidalee/Facebook.

Ngày 23/10, trang Fanpage có tích xanh của Snake Nidalee (tên thật Lê Hùng Dân, sinh năm 1989), streamer nổi tiếng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, đăng tải thông tin lễ tang gây chú ý.

Theo thông tin từ gia đình, anh qua đời 7h sáng 22/10 do bệnh nặng, hưởng dương 37 tuổi. Lễ viếng diễn ra vào chiều 24/10 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 354 (Hà Nội).

Bài đăng gây chú ý trên Fanpage của nam streamer ngày 23/10.

Bên dưới, bạn bè, người hâm mộ bày tỏ bất ngờ và thương tiếc trước sự ra đi của nam streamer. "Tuy không có thời gian nhiều trò chuyện với anh, nhưng chỉ từng ấy thời gian thôi đã thấy anh là người cực kỳ đáng trân trọng vì anh luôn nhường nhịn và yêu quý các em. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì, vô thường quá anh à", một người để lại bình luận.

Thông tin này cũng được công đồng game thủ, người hâm mộ chia sẻ lại vào sáng 23/10.

Streamer Hy Nam (tên thật là Nguyễn Thành Nam) viết trên trang cá nhân: "Vừa nhắc Snake Nidalee mấy hôm trước mà giờ anh đã ra đi. Một thời kỉ niệm TalkTV, hôm nay thấy trong lòng buồn quá".

Trang Facebook Esports Nụ Cười chia sẻ: "Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Snake Nidalee, sinh năm 1989, là một trong những streamer thời kỳ đầu của LMHT Việt Nam, một trong những nhà sáng tạo nội dung đã truyền cảm hứng sâu sắc đến một lớp người chơi LMHT, giờ đây đã ra đi mãi mãi..."

Snake Nidalee là một trong cái tên nổi bật trong giới streamer về game Liên Minh Huyền Thoại đời đầu. Nam streamer gây dấu ấn với trình độ cá nhân cao cùng cách dẫn chuyện hài hước. "Nhất Tăm Đoạt Mệnh" là cụm từ quen thuộc đối với những ai xem phát trực tiếp của Snake những ngày đầu. Sau khi được nhiều người biết đến, Snake Nidalee bắt đầu chuyển sang xây dựng kênh YouTube và tham gia bình luận nhiều trò chơi.