Tác phẩm tuổi 17 của thiên tài Turner được định giá gấp 600 lần

Sau khi được xác nhận là tác phẩm của danh họa J.M.W. Turner, bức tranh từng bán với giá hơn 500 bảng Anh nay được kỳ vọng sẽ đạt 300.000 bảng tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London.

Bức tranh The Rising Squall, Hot Wells, from St. Vincent’s Rock, Bristol được J.M.W.Turner vẽ khi mới 17 tuổi. Ảnh: Sotheby’s.

Tác phẩm mang tên The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincent’s Rock, Bristol (tạm dịch: Cơn bão nổi lên, khu suối nước nóng Hot Wells, nhìn từ mỏm đá St Vincent ở Bristol) được vẽ vào năm 1792, khi danh họa J.M.W. Turner mới 17 tuổi. Cảnh vật trong tranh tái hiện khu suối nước nóng Hot Wells ở Bristol, trong khung cảnh thiên nhiên dữ dội và đầy kịch tính, cho thấy tài năng thiên bẩm của Turner với hội họa phong cảnh.

Tuy nhiên, trong suốt hơn hai thế kỷ, bức tranh bị lãng quên và từng được xếp vào nhóm “tranh của người theo trường phái Ibbetson”. Đầu năm ngoái, tác phẩm được bán tại một nhà đấu giá địa phương với giá chỉ 524,80 bảng, dưới tên House by the Water in a Stormy Sky.

Bước ngoặt xảy ra khi một nhà sưu tập tư nhân mua lại và cho phục chế tác phẩm. Trong quá trình này, chữ ký của Turner được phát hiện bên dưới lớp sơn cũ. Sau quá trình thẩm định, các chuyên gia hàng đầu về Turner đã thống nhất rằng đây chính là tranh thật.

Julian Gascoigne, Giám đốc cấp cao của Sotheby’s, chia sẻ với The Guardian:“Chúng tôi gần như - chắc chắn tuyệt đối rằng đây là tranh của Turner. Tác phẩm đã được các học giả hàng đầu về Turner ngày nay giám định và tất cả đều đồng thuận với nhận định này”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Bức tranh hé lộ tham vọng nghệ thuật của Turner ở tuổi vị thành niên, cùng kỹ thuật sơn dầu thành thục hiếm thấy ở lứa tuổi đó”.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) được coi là người đặt nền móng cho trường phái Ấn tượng.

Từng thuộc sở hữu của mục sư Robert Nixon và được trưng bày lần cuối tại Tasmania (Australia) năm 1858, The Rising Squall sẽ chính thức lên sàn đấu giá tại Sotheby’s London vào ngày 2/7 tới với mức giá ước tính từ 200.000 đến 300.000 bảng Anh.

Một người phát ngôn của Tate cũng xác nhận rằng bức tranh sẽ góp mặt trong triển lãm Turner and Constable tại Tate Britain, diễn ra từ ngày 27/11/2025 đến ngày 12/4/2026, nằm trong khuôn khổ lễ hội Turner 250, kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh họa.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) là một trong những danh họa vĩ đại nhất của nước Anh và là người tiên phong mở đường cho trường phái ấn tượng. Sinh ra tại London, Turner gia nhập Học viện Nghệ thuật Hoàng gia khi mới 14 tuổi và nhanh chóng gây tiếng vang với những bức tranh phong cảnh sử dụng ánh sáng, màu sắc và chuyển động một cách táo bạo.

Ông được mệnh danh là “họa sĩ của ánh sáng” nhờ khả năng biến các khung cảnh thiên nhiên thành những trường cảm xúc mãnh liệt, từ bầu trời giông bão, biển cả cuộn sóng đến những tia nắng mong manh cuối ngày. Các tác phẩm tiêu biểu như The Fighting Temeraire, Rain, Steam and Speed và Snow Storm đã vượt xa tính tả thực, mở đường cho sự xuất hiện của hội họa trừu tượng và hiện đại sau này.