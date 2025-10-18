Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế sống sót sau khi chiếc Ford F-150 rớt xuống vực sâu hơn 90 m

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một tài xế tại bang Colorado (Mỹ) đã may mắn thoát chết một cách khó tin khi chỉ bị thương nhẹ sau khi chiếc xe bán tải Ford F-150 của anh rơi từ độ cao hơn 90 m xuống một khe núi đầy đá tảng.

Theo thông tin từ đội cứu hộ Ouray Mountain, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/10 trên tuyến cao tốc 550, đoạn giữa mốc dặm 88 và 89, nơi được mệnh danh là "Million Dollar Highway". Đây là một cung đường nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục nhưng cũng đầy nguy hiểm: hẹp, nhiều khúc cua gắt, thường có thời tiết khắc nghiệt và đặc biệt là không có lan can bảo vệ.

Mẫu bán tải Ford F-150 gần như không thể nhận dạng được khi rơi từ vách đá hơn 90 m. May mắn, người duy nhất trên chiếc xe chỉ bị thương nhẹ và đã được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện.

Chiếc Ford F-150, có thể thuộc thế hệ thứ 12, lao khỏi đường và rơi xuống khe núi Uncompahgre Gorge. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, chiếc xe bị lật ngửa và biến dạng nặng, nhưng tài xế, cũng là người duy nhất trên xe, vẫn còn sống và chỉ bị thương nhẹ.

Để đưa nạn nhân lên, các đội cứu hộ từ Ouray County EMS, Ouray Volunteer Fire Department và Ouray Mountain Rescue Team đã phối hợp thực hiện một chiến dịch cứu hộ bằng dây kỹ thuật cao, đu người xuống vách đá để tiếp cận hiện trường.

Đội cứu hộ đã tiếp cận nạn nhân bằng cách đu dây xuống vách núi hiểm trở. Bên cạnh độ bền đáng tin cậy của chiếc xe, yếu tố then chốt giúp tài xế giữ được mạng sống chính là việc anh đã cài dây an toàn khi tai nạn xảy ra.

Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy tình trạng của chiếc xe. Không ít người còn đùa rằng tài xế nên mua vé số ngay sau khi xuất viện. Xác suất sống sót sau một cú rơi 90 m xuống khe núi không phải bằng 0, nhưng rõ ràng là rất, rất thấp.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của cung đường Million Dollar Highway, đồng thời cũng khiến nhiều người chú ý đến độ bền ấn tượng của mẫu bán tải Ford F-150, minh chứng sống động cho khẩu hiệu "Built Tough" của thương hiệu.

Ford F-150 là một trong những dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ trong nhiều năm liền. Mẫu bán tải này ra mắt lần đầu vào năm 1948 và đã trải qua 14 thế hệ.

Ford F-150 là mẫu bán tải biểu tượng của Mỹ, và là một trong những chiếc xe luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất trong nhiều năm liên tiếp. Thế hệ thứ 12 của mẫu bán tải này được sản xuất từ năm 2009 đến năm 2014, với nhiều tùy chọn động cơ V6 hoặc V8. Hiện tại, Ford F-150 đã ra mắt thế hệ thứ 14 kể từ năm 2021, đồng thời bổ sung phiên bản thuần điện F-150 Lightning.

Việt Hà

Theo Road and Track

