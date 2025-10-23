Taxi tự lái lại bị điều tra

Hàng nghìn taxi tự lái Waymo bị cơ quan an toàn ở Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến hành vi mất an toàn gần xe bus chở học sinh.

Theo Carscoops, công nghệ tự hành trên ôtô đang có những tiến bộ rõ ràng trong thập kỷ qua nhưng vẫn còn đó một vài tình huống mà ôtô vận hành bằng AI gây ra những hỗn loạn trên đường.

Gần đây, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) mở cuộc điều tra với khoảng 2.000 xe tự hành Waymo về hành vi nguy hiểm diễn ra gần xe bus chở học sinh. Theo cơ quan này, một chiếc Waymo ở Georgia đã chạy vòng qua xe bus chở học sinh đang dừng, dù chiếc xe bus này đang bật biển báo Stop và có đèn tín hiệu.

Một đoạn video được chia sẻ cho thấy chiếc taxi tự hành của Waymo tiến ra từ một đường nhánh và ban đầu đã dừng lại. Tuy nhiên, chiếc xe vì một lý do nào đó đã tiếp tục di chuyển và vòng qua thanh chắn ngang có biển báo Stop đang bật ra từ xe bus chở học sinh.

Vụ việc diễn ra khi không có trẻ em trên đường và không ai bị thương. Dù vậy, NHTSA vẫn đánh giá đây là một tình huống khá đáng ngờ và quyết định mở cuộc điều tra. Thông tin từ Waymo cho hay chiếc taxi tự hành trong vụ việc được cài đặt hệ thống lái xe tự động thế hệ thứ năm.

Chiếc taxi tự hành Waymo trong vụ việc nói trên cũng không ghi nhận sự hiện diện của tài xế an toàn bên trong. Theo Carscoops, chính quyền liên bang sẽ xem xét cách thức công nghệ và phần cứng taxi tự hành có thể đáp ứng quy định về luật an toàn giao thông xe bus trường học hay xử lý các tình huống tương tự.

Trong một chia sẻ với Car and Driver, Waymo cho biết đã phát triển và triển khai các cải tiến liên quan thao tác dừng trước xe bus chở học sinh, dự kiến cập nhật cho đội taxi tự hành trong phiên bản phần mềm tiếp theo.

Waymo cũng lý giải trong vụ việc liên quan, chiếc taxi tự hành đã tiếp cận xe bus từ góc khuất mà tại vị trí đó, biển báo Stop và đèn hiệu nhấp nháy không thể được nhận diện. Waymo nhấn mạnh chiếc taxi tự hành vẫn giữ khoảng cách an toàn với trẻ em.

Hiện, Waymo sử dụng các radar và LiDAR trong hệ thống tự lái, trong khi Tesla chỉ vận hành hệ thống bằng hình ảnh thu được từ camera.