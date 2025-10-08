Tháng 10, thị trường xe đón loạt tân binh từ Á đến Âu

Không chỉ đa dạng xuất xứ, những mẫu xe mới sắp ra mắt trong tháng 10 còn đa dạng về hệ truyền động khi có cả xăng lẫn mild hybrid, plug-in hybrid.

Chỉ trong tháng đầu quý IV, thị trường xe dự kiến đón loạt tân binh từ các thương hiệu như Suzuki, BYD, Mercedes-Benz, Lynk & Co ở đa dạng phân khúc. Các mẫu xe được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sôi nổi mùa cuối năm.

Suzuki Fronx

Mẫu xe được chốt lịch ra mắt vào tháng 10, trở thành đại diện duy nhất sở hữu động cơ hybrid trong nhóm SUV cỡ A.

Fronx trước đó đã có mặt tại nhiều thị trường, sở hữu động cơ mild-hybrid với máy xăng 1.5L, 4 xy lanh, cho công suất 101 mã lực, mô men xoắn cực đại 135 Nm, kết hợp cùng motor điện và pin Lithium ion 6 Ah.

Khác với Kia Sonet hay Toyota Raize, Fronx có thiết kế dáng SUV lai coupe độc đáo, phần nào tạo thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc. Giá bán sẽ là yếu tố quyết định liệu mẫu xe mới này có phải là "game changer" của Suzuki ở Việt Nam hay không.

Fronx dự kiến ra mắt vào giữa tháng 10. Ảnh: Suzuki.

Tham khảo thị trường Indonesia, Suzuki Fronx được bán ra với mức giá 259-320 triệu Rupiah, tương đương 15.924- 19.674 USD .

Nếu có giá bán dưới 500 triệu đồng, mẫu xe nhiều khả năng sở hữu sức cạnh tranh tốt hơn, doanh số vượt trên nhiều đối thủ. Hoặc nếu không, Fronx cũng sẽ tương tự XL7 Hybrid, trở thành lựa chọn thú vị và tiết kiệm hơn nhưng chưa từng đứng đầu về mặt sức bán.

BYD Seal 5

Seal 5 sẽ là mẫu xe tiếp theo được BYD mang đến thị trường Việt, với công nghệ DM-i Super Hybrid.

BYD trang bị cho Seal 5 động cơ xăng 1.5L Xiaoyun kết hợp motor điện hiệu suất cao. Nhờ đó, mẫu sedan này đạt công suất đầu ra tối đa 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây.

BYD Seal 5 được định vị ở nhóm sedan cỡ C, cạnh tranh cùng Kia K3 hay Mazda3. Ảnh: BYD.

Khi được nạp đầy nhiên liệu và sạc pin đủ, quãng đường di chuyển của Seal 5 lên đến 1.200 km. Con số này khiến chiếc Seal 5 trở nên cạnh tranh hơn hẳn so với các mẫu xe trong phân khúc.

Và đương nhiên giá bán sẽ là biến số quan trọng cho khả năng thành công của mẫu xe này, khi khách hàng vẫn còn những băn khoăn về độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng của hệ truyền động PHEV.

Mercedes-Benz E-Class mới

Mẫu sedan hạng sang thế hệ mới của Mercedes-Benz dự kiến ra mắt vào ngày 16/10 tới. Theo ghi nhận của phóng viên, các đại lý của Mercedes-Benz cũng đã bắt đầu nhận cọc mẫu xe từ tháng 9 với 3 tùy chọn là E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG.

So với bản tiền nhiệm, E-Class mới sở hữu ngoại thất mới với dải đèn LED bao quanh lưới tản nhiệt, đèn hậu tinh chỉnh thiết kế. Bên trong khoang lái, tùy vào phiên bản, xe được trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch hoặc 17,7 inch.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16/10 tới. Ảnh: Mercedes-Benz.

Hai phiên bản E 200 sở hữu máy xăng I4 2.0L cho công suất 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 320 Nm. Mercedes-Benz cũng trang bị cho chiếc E 300 AMG máy xăng I4 2.0L, nhưng có công suất 258 mã lực, mô men xoắn cực đại 400 Nm. Phiên bản này cũng được lắp thêm bộ pin 48 V làm máy phát điện, đi cùng hộp số tự động 9 cấp.

Hiện chưa rõ giá bán của E-Class mới. Theo nhân viên tư vấn, nhiều khả năng E-Class sẽ tăng giá nhẹ so với bản tiền nhiệm. Tại Việt Nam, E 200 đang có giá khoảng 2,09-2,39 tỷ, trong khi E 300 AMG được bán với giá 2,95 tỷ đồng .

Lynk & Co 08

Lynk & Co 08 sẽ là mẫu xe tiếp theo được hãng ôtô Trung Quốc mang đến Việt Nam. Khác với các đại diện trước, 08 được trang bị động cơ PHEV, được quảng cáo là "super hybrid" với khả năng điều chỉnh linh hoạt motor điện hoạt động như một máy phát, động cơ chính hay phụ trợ tùy vào địa hình và vận tốc của xe.

Mẫu SUV này sử dụng động cơ đốt trong dung tích 1.5L mạnh 135 mã lực kết hợp cùng một motor điện mạnh 208 mã lực. Gói pin dung lượng 39,6 kWh cho phép Lynk & Co 08 vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 200 km. Bộ pin này hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp lại 10-80% dung lượng trong 33 phút.

08 là mẫu xe đầu tiên sở hữu động cơ PHEV của Lynk & Co tại Việt Nam. Ảnh: Lynk & Co.

Hiện chưa rõ mẫu xe sẽ có giá khoảng bao nhiêu khi về Việt Nam, và với sự phức tạp của hệ truyền động, 08 dự kiến khó có thể rẻ. Đương nhiên điều này cũng khiến 08 khó trở thành mẫu xe cho số đông mà chỉ như một sản phẩm phô diễn công nghệ của Lynk & Co tại thị trường Việt.

Sự xuất hiện của loạt tân binh trải rộng từ phổ thông đến hạng sang hứa hẹn khiến thị trường ôtô Việt sôi động hơn trong những tháng cuối năm. Với ưu thế công nghệ và lựa chọn đa dạng, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận những mẫu xe mới phù hợp nhu cầu, trong khi các hãng xe cũng bước vào giai đoạn chạy đua doanh số trước thềm Tết.